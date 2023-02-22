李瑞鎮：「如果《瑞鎮家》失敗的話，可能會換成《敘俊家》」羅PD還爆料職員正在制定創業計劃！

今日（2日）tvN新綜藝《瑞鎮家》的製作發佈會在網路上公開。

包括羅暎錫PD在內，李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊、崔宇植、BTS V（金泰亨）都出席，而此次製作發表會因出演者日程問題進行事前錄製。



《瑞鎮家》是繼《尹食堂》之後的第二部連鎖餐廳綜藝，那麼《有美家》、《敘俊家》、《宇植家》或《泰亨家》有機會出來嗎？對此，羅PD表示：「與其說我們有計劃，不如說是他們有自己計劃，社長不在的時候，他們自己正在制定創業計劃，據我所知，有很多沒有社長的聊天室。」引發現場一片笑聲。



晉升爲「社長」的李瑞鎮也收到很多祝賀，在沒有尹汝貞的情況下開設新餐廳，讓他表示：「我年紀也大了，不能一直跟在誰手下工作吧？經過長時間的思考，我終於獨立了，最大的優點是不用看眼色，能隨心所欲工作，真的是太好了！」他還預告說：「如果這次《瑞鎮家》不行的話，可能會馬上換成《敘俊家》。」怎辦...突然有點期待朴敘俊當社長了 XD



此前，大家出演《出差十五夜2》時，V 還爆料：「社長只有生意好和看他吃泡麵的時候才會笑。」其他人看起來似乎對社長有點「不滿」，好期待24日《瑞鎮家》播出，看他們到底經歷了什麼啊！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞