南宮珉×全汝彬攜手參加新劇《我們的電影》劇本圍讀，演繹限時愛戀感動人心

南宮珉與全汝彬將攜手出演SBS全新金土劇《我們的電影》，化身電影導演與患病女演員，展開一段無法延後的愛情故事。 劇組於5月8日公開劇本圍讀現場，包括李雪、徐賢宇等實力派演員也到場參與，氣氛熱烈。

《我們的電影》由《窺探》、《沒有人知道》、《操控》等作品的李正欽導演執導，劇本則由韓佳恩與姜景敏共同執筆。 故事講述沒有明天的電影導演「李在夏」（南宮珉 飾），與只剩今天可活的演員志願生「李多音」（全汝彬 飾）之間一段不容錯過的愛戀。

南宮珉飾演的「李在夏」是一名為了克服過去創傷、投身新創作的導演。 南宮珉在劇本圍讀中展現出細膩的情感與強烈的存在感，角色魅力十足。 全汝彬則飾演患有罕見疾病、樂觀堅強的「李多音」，以輕快語氣和可愛舉止，呈現出一個活在當下、充滿生命力的角色。

兩位主演在劇中將展開一段療癒彼此傷痛、逐漸相愛的過程，深刻的情感線預計將打動觀眾的心。 南宮珉表示：「我覺得這會是一部非常棒的作品，等待好劇的觀眾請務必鎖定收看。」全汝彬則說：「懷著既緊張又激動的心情開始拍攝，希望這部像禮物般的作品能早日與大家見面。」

此外，李雪將飾演電影圈頂級明星蔡書英，徐賢宇則飾演電影製作人夫勝元。 劇組相關人員表示：「請期待這些角色之間充滿人情味的互動與溫暖的陪伴。」



SBS新劇《我們的電影》預計將於下月首播，獻上一段令人動容的愛情之旅。

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