韩国恐怖巨献《8厘米：诅咒影带》3月10日等你来试胆！恐怖指数直逼《萨满》！预告上线一周内即破百万观看数！

年度恐怖悬疑巨献《8厘米：诅咒影带》，由《致命第六感》导演尹俊炯执导，《分手的决心》徐现宇、《超”人”气动物园》赵敏京主演，本作在韩国公布海报和预告后，随即引起网友热烈关注，预告上线不到一周即突破100万观看次数，是近年来最受韩国网友期待悬疑恐怖巨作！

《8厘米：诅咒影带》以写实的拍摄剪辑手法、穿插新闻报导片段，令人分不清事件的真伪，营造出诡谲、毛骨悚然的气氛，让许多观众不禁联想到惊骇惧献《萨满》和 J-Horror神作《诅咒》，纷纷留言表示：「该准备10片尿布观影了！」、「预告可怕到我无法看完！」、「在《鬼病院》、《萨满》后，终於出现感觉超恐怖的惧作了！」韩国网友都认为《8厘米：诅咒影带》是继话题卖座恐怖电影《鬼病院：灵异直播》后，最值得期待的韩国恐怖巨献，在上映前就引起极大的话题！



《8厘米：诅咒影带》故事叙述在韩国检察官之间将与杀人事件有关，暴力残酷尺度较大、禁止外流的证据影像称为「极秘档案」。制作人金秀灿（徐现宇饰）得知录影带都被封印在检察厅地下保管室的传闻后，意外获得了相关的录影带。录影带中所记录的1992年东城庄旅馆房间杀人案，与1987年峨嵋洞一家杀人案的真相究竟为何……？尹俊炯导演表示《鬼病院：灵异直播》、《萨满》都是十分优秀的电影，他认为若前者两部作品是以恐怖的情况或主角们在现场的反应为主的话，《8厘米：诅咒影带》则将重点放在诡谲惊骇的故事内容，导演表示：「想让观众随著电影中的主角一同抽丝剥茧的同时，迎向最身历其境的恐惧境界！」年度恐怖巨献《8厘米：诅咒影带》3月10日在台上映！



《8厘米：诅咒影带》以釜山为故事背景，导演以真实事件「釜山兄弟之家福祉院事件」为灵感进行创作。「釜山兄弟之家福祉院事件」发生在1975年至1987年间，1975年韩国为了申办奥运而进行打造干净城市的政策，「兄弟之家福祉院」就在此时期建立，并和釜山市签下委托合约，在当地警方的协助下强制收容了多名游民、残障人士、孤儿，甚至连有家、有工作的民众也被拘禁於此，根据韩国真相和解委员会调查结果，认为当时约有3万多人被强制收留於福祉院，并在院方的强制劳动和虐待下造成600多人死亡，此事件又被称为「韩版奥斯威辛集中营」，是韩国近代史中最严重的侵犯人权事件，残酷程度令人难以想像，且对被害人们造成难以抹灭的创伤。尹俊炯导演表示：「我们以近代的『釜山兄弟之家福祉院事件』和一些釜山旅馆凶杀案为灵感，探究一起发生在30年的凶杀案，会为30年后的今天带来什么影响，也思考著如何融入超自然的事物来构思本作。」



此外，近期透过《分手的决心》、《政客诚实中2》、《幻影》、《明星经纪人生存记》等作，展现充满张力演技的徐现宇，这次他在《8厘米：诅咒影带》中饰演一名纪录片制作人，为找寻遭封印的录影带之内幕，而意外身陷危机！而女主角赵敏京也透露拍摄本作时所导致的「副作用」，她表示：「拍摄时很多地方既昏暗又阴森，当时下戏后在旅馆就寝前，我会把灯都打开，并在绝对看不到镜子的情况下入睡。」年度恐怖巨献《8厘米：诅咒影带》3月10日等大家来试胆！



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