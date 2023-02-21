出演復仇劇＆選擇金順玉團隊的作品！《潘朵拉：被操縱的樂園》李智雅：「劇本真的很好，被角色吸引」

tvN新劇《潘朵拉：被操縱的樂園》由李智雅、李相侖、張熙軫、朴基雄、奉太奎主演，講述一名擁有令人稱羨生活的女子在恢復過往的記憶後，為保護自己和家人對隨意操縱自己命運的人展開報復的故事。

劇中，李智雅飾演「洪泰拉」一角，雖然擁有財富、名聲、不變的丈夫的愛和美麗的女兒，沒有任何遺憾，但沒有過去的記憶。解除封印的記憶，在相信完美的人生中產生裂痕，陷入無法控制的漩渦中。爲了生存和復仇而展開慘烈殊死搏鬥的人物。



公開的海報中，洪泰拉充滿憤怒和悲傷的眼淚，舉著槍對準了某人，她對用謊言製造殘酷悲劇的勢力，堅決復仇的意志提高了緊張感。海報上還寫著「捏造命運的代價，一定會還給你」，與失去的過去記憶有什麼關係？令人好奇！



繼前作《Penthouse》系列之後，李智雅又選擇金順玉團隊的作品，她表示：「劇本真的很好，讀下去的瞬間就感受到被洪泰拉這個角色吸引的感覺。很多人說崔英勳導演的能力也很優秀，所以沒有不出演這部作品的理由。」

另外，《潘朵拉：被操縱的樂園》是《One the Woman》的導演崔英勳執導，《妻子的誘惑》及《Penthouse》系列金順玉編劇團隊的新人編劇玄智珉執筆，將3月11日首播。



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