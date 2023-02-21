出演复仇剧＆选择金顺玉团队的作品！《潘朵拉：被操纵的乐园》李智雅：「剧本真的很好，被角色吸引」

tvN新剧《潘朵拉：被操纵的乐园》由李智雅、李相仑、张熙轸、朴基雄、奉太奎主演，讲述一名拥有令人称羡生活的女子在恢复过往的记忆后，为保护自己和家人对随意操纵自己命运的人展开报复的故事。

剧中，李智雅饰演「洪泰拉」一角，虽然拥有财富、名声、不变的丈夫的爱和美丽的女儿，没有任何遗憾，但没有过去的记忆。解除封印的记忆，在相信完美的人生中产生裂痕，陷入无法控制的漩涡中。爲了生存和复仇而展开惨烈殊死搏斗的人物。



公开的海报中，洪泰拉充满愤怒和悲伤的眼泪，举著枪对准了某人，她对用谎言制造残酷悲剧的势力，坚决复仇的意志提高了紧张感。海报上还写著「捏造命运的代价，一定会还给你」，与失去的过去记忆有什么关系？令人好奇！



继前作《Penthouse》系列之后，李智雅又选择金顺玉团队的作品，她表示：「剧本真的很好，读下去的瞬间就感受到被洪泰拉这个角色吸引的感觉。很多人说崔英勋导演的能力也很优秀，所以没有不出演这部作品的理由。」

另外，《潘朵拉：被操纵的乐园》是《One the Woman》的导演崔英勋执导，《妻子的诱惑》及《Penthouse》系列金顺玉编剧团队的新人编剧玄智珉执笔，将3月11日首播。



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