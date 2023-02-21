畫風變太快！《浪漫速成班》從羅曼史變驚悚懸疑片，韓觀眾瘋狂吐槽

原以為追的是浪漫喜劇片，沒想到是包裹著浪漫劇外皮的驚悚片。

《浪漫速成班》第12集播出後在韓國本土惡評不斷，只因畫風急轉，打得觀眾措手不及。 該劇由坎城影後全道嬿和演技派小生鄭敬淏攜手主演，講述了補習界明星講師與學生家長之間的羅曼史，從開播前其實就爭議不斷，究其原因就在於50代 的全道嬿要和30代的鄭敬淏談戀愛，觀眾們認為兩人毫無cp感，加之全道嬿劇中的服裝造型走復古vintage風，讓不少人覺得「又土又老」。



「以下涉及劇透，慎點！」

好在開播之後，電視劇憑借輕鬆劇情和兩位主演的紮實演技打消了不少質疑聲，他倆的羅曼史漸入佳境，哪知第12集劇情又突然轉為驚悚懸疑片，讓觀眾們一下子難以接受，直呼「這劇情展開到底是什麼鬼？」 第12集圍繞開始談戀愛的南行善（全道嬿 飾）和崔直說（鄭敬淏 飾）展開。 因南行善說想看海，崔直說貼心地為她準備了豪華「遊艇約會」，兩人的感情再次升溫。 可是就在崔直說短暫離開的空檔，南行善受傷了，都怪智動喜（辛載夏 飾）突然故意調轉船頭，使得遊艇失去重心。 崔直說帶南行善回家，悉心照料，一起度過了一個甜蜜的夜晚。 甜蜜浪漫的劇情進行得好好的，畫風突然一轉，智動喜被發現是「鋼珠殺手」，看的觀眾們震驚不已。



智動喜經常購買滿滿一箱的鋼珠，他家內部裝飾也讓所有人吃驚，貼滿了崔直說的照片。 第12集末尾，智動喜穿著黑色的帽衫，朝著南行善發射鋼珠，又一次打算下狠手。 「鋼珠殺手」一直清理另崔直說難過、痛苦的人，但南行善卻不同，她是他的戀人啊！智動喜又是為何要對她下毒手呢？



第12集播出後已經引起不少觀眾的不滿，紛紛上網吐槽：「我以為是一部純羅曼史，沒想到變驚悚片」、「完全是另一種題材了」、「編劇你下一集最好給我解釋清楚，轉變得也太快了吧」、「看得我滿臉問號」等。

《浪漫速成班》也是一部觀眾們邊罵邊追的作品，第12集收視率為12.997%，比首播4.044%，高出了三倍，位居同檔劇收視率榜首。



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