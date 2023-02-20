《Stove League》三周年啦！Dreams林东奎、姜斗基、吉昌周等选手出席应援活动，编剧感性发文

《Stove League》（金牌救援；奇迹拍档）可以说是棒球题材的「神剧」，就算原先不懂棒球也容易被吸引，而本身就是球迷的观众更为喜爱，2020年终映至今已三周年。

三周年之际，有团队发起庆祝活动，包下咖啡厅做应援，展览了《Stove League》「Dreams」球队球衣与相关周边商品，邀请Dreams球迷与球团共襄盛举，林东奎选手（赵汉善 饰）、姜斗基选手（河道权 饰）、吉昌周选手（李龙宇 饰）与幕后推手李信和编剧都来到现场。



李信和编剧感性发文：「这两天寒冷的天气前来的《Stove League》与Dreams球迷，很好奇也很想见你们。在百忙之中陪伴我的一二号强投姜斗基、吉昌周，还有四番打击者林东奎哥哥们，棒球打得好又长得帅，还这么温暖？像我这样的人怎么活啊……」并感谢准备应援活动的人员们，表示不知道工作人员有没有著凉、吃饭，脸上却洋溢著笑容迎接他们，他感到很心疼，最后表达对所有一切的感激之情。



林东奎与吉昌周的发文还透露Dreams会后有聚餐，球队老大哥张振宇选手（洪基俊 饰）、捕手徐英柱（车烨 饰），球探组的张宇硕（金基茂 饰）、梁元燮（尹炳熙 饰），以及教练组的闵太成（徐浩哲 饰）都现身。刘敏镐选手（蔡钟协 饰）虽没到场，但留言表达想念：「太想念了ㅠ」，张宇硕回应：「晕，把我们钟协抢走了――」



推特上许多球迷朋友分享参与活动战利品，包括入场券设计成球赛门票，没能参与的海外球迷如小编我，只能说「很羡慕RRRRRR――」



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