《Trolley：命運交叉點》男主角人物設定惹議，網友替朴喜洵抱不平！柳寶利編劇發聲

SBS月火劇《Trolley：命運交叉點》由於觸及性犯罪議題，開始受到部分觀眾反彈，批判編劇也為男主角朴喜洵抱不平，而劇終過後，編劇透過官方發表的問答給出回應。

（以下涉及劇透）



《Trolley：命運交叉點》主題圍繞著性犯罪，問及為何將「Trolley」電車難題融入並訂為片名，柳寶利編劇從她的發想開始說起。當企業家犯下經濟犯罪卻以經濟為由要求減刑，就會有人質疑：如果是對世界有幫助的人，犯罪也沒關係嗎？

這個問題的答案就像劇中金惠調（金賢珠 飾），面臨是否揭露提議《南宮率法》的議員丈夫（南中道，朴喜洵 飾）性犯罪事實。柳寶利認為這些問題的答案對某些人還說也許很明確，但對於一些人來說肯定很困難，也才會形成「電車難題」。



而劇中反覆出現嫌疑人死亡就失去了公訴權，柳寶利也是在看見詐欺、殺人等犯罪的嫌疑人身亡，警方就以沒有公訴權為由結束調查。她首先想到的是被害者的心境，當這種情形發生，被害者容易受到二次傷害，因為會更容易被外界質疑真假，「我想安慰那些二度受傷的被害者，想表達犯罪後做出極端選擇是多卑鄙的事」。

柳寶利心疼受害者們勇於揭露卻被質疑「早該揭露」、「為何過去保持沉默」，所以也在劇情中加入「強迫受害者們馬上曝光，這也是另一種暴力、也是加害者」的想法，第15集金秀彬（鄭秀彬 飾）想舉報南中道卻被金惠調阻止，金惠調讓麗真姐（徐正妍 飾）自行決定，最後也由金惠調代為曝光，正是這個用意。

把男主角南中道（朴喜洵 飾）塑造為性犯罪者，有觀眾質疑演員朴喜洵「會不會是被騙進來的」，進來之後才發現從愛家男人變成了性犯罪者，對此，劉寶利的問答中悄悄給出了答案，她解釋選角階段就對演員們保證「性犯罪場面不會影像化」，認為加害者的聲音也沒有必要出現，所以刻意省略了。



編劇也提到金賢珠很喜歡這樣的故事，還鼓勵她「不要擔心」，而朴喜洵一開始知道完整的人物設定時非常抗拒，提出「無法演這種無法理解、也不想理解的厭惡角色」，不過她倒認為就是因為朴喜洵品行與心態端正，才適合演出此角色。



「希望觀眾能理解這部劇想傳達的真心，對於深思熟慮後做出艱難決定的朴喜洵演員表示感謝。」柳寶利說，最後亦說了這樣一句話：「金惠調放下20年來的重擔，最終找到了平和，我好像是為了給金惠調帶來這個瞬間才寫下這部電視劇的。」為《Trolley：命運交叉點》下了美好註解。

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