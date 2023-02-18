《模範計程車2》首播收視就高達12.1%！金道奇飛往海外陷入危機，結尾竟還出現林女士（EP.1）

17日首播的《模範計程車2》（香港譯：模範的士2）第1集全國收視率爲12.1%，首都圈是14.5%，這比2021年播出的第一季首播的10.7%還要高。

第1集中，公開「彩虹運輸」解散後成員們的近況，而留在「彩虹運輸」中持續提供多重代理服務的金道奇（李帝勳 飾）和張代表（金義聖 飾）受到父親（崔元 飾）的委託，開始着手解決案件。



金道奇和張代表出現新的委託人，他是爲尋找失蹤的兒子而四處奔波的父親。去海外賺錢的兒子李東載（趙至安 飾）失去了聯繫，但警方認爲這只是單純的離家出走，態度不冷不熱，委託人已尋找兒子超過10個月。



金道奇發現李東載的遺書中用摩爾斯電碼寫著「請救救我」的求救信號，並察覺到失蹤的背景中隱藏著犯罪。金道奇以李東載之前應徵的公司招募公告爲基礎，找到看似同一公司的「千金國際」，果斷進行僞裝就業。



抵達 Cotaya 的金道奇和通過應聘的幾名青年一起與「千金國際」的當地導遊（金正勳 飾）進行接頭，導遊說了會給予好福利，但不久後露出本色。一行人的手機被沒收，突然綁架並監禁在不知何處，雖然這是金道奇所希望的，但實際上親眼確認後比預想的還要惡劣。「千金」要他們開發網路非法賭博程式，用暴力和威脅他們學習，管理者尚萬（尹碩賢 飾）表示：「你們能在這裡存活的方法只有一個，那就是努力工作。」而金道奇和張代表能連線的「超小型攝影機眼鏡」被搶走外，他也被監禁。



結尾還出現對金道奇懷有深仇大恨的第一季反派林女士（沈素英 飾）將危機感推向最高潮。對此，在海外無人幫助還陷入危機的金道奇，能否克服危機並尋找失蹤的李東載呢？而「彩虹運輸」其他成員似乎也開始展開調查，期待他們回歸加入啊！



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