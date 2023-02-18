《模范计程车2》首播收视就高达12.1%！金道奇飞往海外陷入危机，结尾竟还出现林女士（EP.1）

17日首播的《模范计程车2》（香港译：模范的士2）第1集全国收视率爲12.1%，首都圈是14.5%，这比2021年播出的第一季首播的10.7%还要高。

第1集中，公开「彩虹运输」解散后成员们的近况，而留在「彩虹运输」中持续提供多重代理服务的金道奇（李帝勋 饰）和张代表（金义圣 饰）受到父亲（崔元 饰）的委托，开始着手解决案件。



金道奇和张代表出现新的委托人，他是爲寻找失踪的儿子而四处奔波的父亲。去海外赚钱的儿子李东载（赵至安 饰）失去了联系，但警方认爲这只是单纯的离家出走，态度不冷不热，委托人已寻找儿子超过10个月。



金道奇发现李东载的遗书中用摩尔斯电码写著「请救救我」的求救信号，并察觉到失踪的背景中隐藏著犯罪。金道奇以李东载之前应徵的公司招募公告爲基础，找到看似同一公司的「千金国际」，果断进行僞装就业。



抵达 Cotaya 的金道奇和通过应聘的几名青年一起与「千金国际」的当地导游（金正勋 饰）进行接头，导游说了会给予好福利，但不久后露出本色。一行人的手机被没收，突然绑架并监禁在不知何处，虽然这是金道奇所希望的，但实际上亲眼确认后比预想的还要恶劣。「千金」要他们开发网路非法赌博程式，用暴力和威胁他们学习，管理者尚万（尹硕贤 饰）表示：「你们能在这里存活的方法只有一个，那就是努力工作。」而金道奇和张代表能连线的「超小型摄影机眼镜」被抢走外，他也被监禁。



结尾还出现对金道奇怀有深仇大恨的第一季反派林女士（沈素英 饰）将危机感推向最高潮。对此，在海外无人帮助还陷入危机的金道奇，能否克服危机并寻找失踪的李东载呢？而「彩虹运输」其他成员似乎也开始展开调查，期待他们回归加入啊！



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