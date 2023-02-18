李成秀宣佈卸任SM理事職位！喊話李秀滿懇請放棄貪欲、下跪道歉：「弟子拯救老師您的唯一方法」

SM共同理事之一李成秀前天曝光李秀滿商業罪行引來眾多關註，SM半數員工也發聲明支持李成秀，但昨晚李成秀再度公開影片，竟表示將從理事一職退位。

李成秀列舉HYBE惡意收購的六項證據，包括推薦7名理事，質疑HYBE意圖抹去原本的SM、將其變成HYBE的子公司，表示會與員工一起拼死抵制收購、避免K-pop變成HYBE一家獨大的局面：「文化不容獨佔，文化產業的根本精神是對多樣性的尊重。 懇請HYBE與嶄新的SM善意競爭，向全世界介紹K-pop、推廣文化，攜手展開帥氣的工作。」

李成秀還喊話李秀滿請求他停止貪慾、下跪道歉，強調SM是所有藝人和職員共同打造的公司而非李秀滿個人所有。 李秀滿在昨日的報道中說李成秀是「亡妻的侄子、在基督教家庭長大的善良小孩」，李成秀提及此言心情沉重、情緒略顯激動：「姨母遺願讓我守護公司、老師和兩位兒子，我沒做到，真的很對不起。 現在我想糾正這一切。 老師，現在停手吧！和我一起向所有人下跪道歉、請求原諒吧！這是我作為弟子將老師您從地獄的溪谷中拯救出來的唯一辦法。」



李成秀表示多位藝人都私下向他發來支持應援的訊息，他叮囑藝人們不要為當下混亂，只要想著自己追求的價值、想著等待自己的粉絲即可; 也向粉絲保證，最近幾天就會發佈公司對藝人和粉絲的承諾。

最後，李成秀為沒能阻止李秀滿的貪慾和獨裁向職員道歉，承諾股東將在本月內公開SM 3.0事業計劃；還宣佈將在3月股東大會後卸任理事、回歸音樂本職。

很多網友對李成秀表示支持：「一定要阻止HYBE獨裁」、「應援沒有李秀滿的新SM」、「快要完蛋的傢伙們，不要完蛋啊」、「看得出李成秀真心熱愛公司，非常誠懇」、「SM職員支持他不是沒原因」、「李成秀曾力推《GEE》、鐘鉉《Déjà-Boo》、RV《Ice Cream Cake》、SJ《Devil》 等歌曲，還有song camp和管弦樂，回歸音樂本職也令人期待」。



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