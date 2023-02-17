《模範計程車2》今晚開播！李帝勳第一個任務就來到海外出差！

延續SBS大獲好評的《模範計程車》，第二季金土電視劇《模範計程車2》也將在2月17日今晚開播了！這一季李帝勳一開始就要尋找在海外就業卻失蹤的青年，於是他必須出差海外前進東南亞囉〜

SBS新金土電視劇《模範計程車2》在今晚首播前率先釋出打擊惡人的專業計程車英雄司機金道基（李帝勳飾）的帥氣劇照，延續第一季的劇情，表面為彩虹運輸計程車行的基地以及司機金道基，將以自己的方式為受害者討回公道，完成復仇心願。第一季播出時曾創下SBS歷年來金土劇收視率前四名，在網路YT頻道的點閱路也突破一億次。



《模範計程車2》同樣由第一季的吳相浩作家執筆，與感性導演李丹合作，演員方面同樣由熱血的「彩虹五人幫」原班人馬演出，包含了李帝勳、金義盛、表藝珍、張赫鎮以及裴侑藍共同登場，再度掃蕩不義之風，讓粉絲們相當期待。



最新劇照中可以看出李帝勳為了進行復仇而來到海外，自己也喬裝為跨海就業的青年，穿著正式西裝打扮的清純模樣，真的非常像是求職中的社會新鮮人，另一張照片中李帝勳一派輕鬆悠閒地拿著咖啡，但場景似乎來到了監獄？他是否在監獄外看著已被逮捕的惡人們？金道基再度成功復仇也是最大快人心的關鍵。



《模範計程車2》第一集的劇情不禁令人想到前陣子許多年輕人為求高薪前往柬埔寨就業的求職陷阱，許多人就此與家人失聯，可說是相當切合台灣時事，金道基將前進東南亞營救失蹤青年，自己也偽裝成求職者深入險境，今晚就可看到他如何救出青年並逃離惡勢力。2月17日晚間10點首播。

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