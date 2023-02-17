最让粉丝们遗憾的男团B.A.P钟业登上复活男团节目《Peak Time》！当年击败EXO拿下多座新人奖的大势

千呼万唤始出来，真的是KPOP粉丝最想看到的男团B.A.P，如今成员文钟业参赛，惹哭了一大批粉丝啊～。B.A.P有多厉害？同个节目的参赛者，甚至还cover了他们的歌。

在本周三晚间正式开播的 JTBC 男团生存节目《Peak Time》，由於聚集了因疫情而失去舞台，与经纪公司存在问题，或大众认知度较低的偶像团体，提供他们重新出道的机会，所以有很多辛酸血泪的故事，让观众们相当有共鸣。

去年六月在公开徵选时，就有非常多粉丝喊话希望B.A.P可以出演，拥有非常高的声浪，如今，成员文钟业没有放弃歌手梦，鼓起勇气站上这个舞台，真的让许多粉丝都非常感动。



坐在评审团位置上的SJ圭贤则补充说：「要说他们团多有名的话，就是…今天出演的团体中有一组，唱了他们的歌。」



▼钟业采访的片段：



B.A.P在2012年出道，钟业的偶像资历也进入第11年了，和EXO、VIXX、BTOB是同期，当年从出道就拥有超高人气，〈Warrior〉、〈No Mercy〉、〈One Shot〉等热门歌曲一首接著一首推出，甚至在年末的各大颁奖典礼上，拿下了好几座新人奖。



▼表演曲目〈Anyone〉：（补充一下当时他在团体的定位是领舞、编舞跟副唱，所以舞蹈实力很强很深厚）



遗憾的是，B.A.P活动第三年与当时所属的TS娱乐发生了合约纠纷（成员提出「专属合约无效确认」的诉讼，『不公平合约条款』或『奴隶契约』等让艺人受到了不当的待遇），隔年达成共识，再次展开团体活动，停止活动的时间还是影响到了人气，之后成员们健康一一亮起红灯，后期也都约满不续，一个个离开公司，B.A.P的状态则形同解散了。



最后，来看一下当年他们的live舞台和MV吧！

▼〈One Shot〉非常有名的副歌后伏地挺身舞



▼〈No Mercy〉同节目参赛者也有表演的选曲



▼出道曲〈Warrior〉，当年全金发&外星兔子的设定，强烈且非常有特色：



▼〈Coffee Shop〉驾驭各种曲风，抒情歌也非常有魅力：



▼〈1004〉（天使）：



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