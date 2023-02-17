《社內相親》人氣副CP各自有回歸新作！金旻奎《神聖的偶像》爆笑開播&薛仁雅初戀臉完美惹人愛

《社內相親》人氣副CP各自有回歸新作！金旻奎《神聖的偶像》爆笑開播&薛仁雅初戀臉完美惹人愛

韓劇   2023年2月17日   星期五09:00   MiJimin  

（封面圖源：youtube@KBS 한국방송、tvN drama）

金旻奎《神聖的偶像》大家看了嗎？薛仁雅跟張東潤合作的新劇《Oasis》很快就會開播囉～！

今天要來介紹一下熱門韓劇《社內相親》裡，人氣副CP金旻奎和薛仁雅的新劇消息，他們各自都有新作回歸，全新截然不同的角色，真的是讓人太好奇啦～！
（圖源：SBS《社內相親》劇照）

▼金旻奎主演的tvN新劇《神聖的偶像》在前天順利開播，改編同名網路小說（也有網路漫畫可追看），講述受人愛戴的大神官－倫布里（金旻奎　飾），一夜之間變成無名偶像的門面擔當「禹延宇」，展開了一段搞笑又荒唐的演藝圈適應記。
（圖源：tvN《神聖的偶像》海報）（圖源：tvN《神聖的偶像》海報）

EP.1拿下了3%的成績，算是不錯的起頭，和飾演經紀人的高甫潔攜手主演，目前輕鬆又愉快的氛圍，評價算是還不錯。
（圖源：tvN《神聖的偶像》劇照）（圖源：tvN《神聖的偶像》劇照）

▼預告，這封面的臉蛋真的是～帥帥帥帥帥帥帥帥帥太迷人了：

另一邊，薛仁雅則是和張東潤、秋英宇合作主演KBS2新劇《Oasis》，背景設定在20世紀末的80～90年代，講述為了守護屬於自己的夢想和友情，以及人生中只有一次的初戀，而奮不顧身的三個年輕人的故事。
（圖源：KBS2《Oasis》劇照）

薛仁雅飾演的吳貞心，是來自首爾的南海局長獨生女，與張東潤飾演的李斗學，和秋英宇飾演的崔哲雄，三人是學生時期的親密玩伴，但殘酷的命運卻讓他們遭逢巨變。
（圖源：KBS2《Oasis》劇照）（圖源：KBS2《Oasis》劇照）

最新公開的劇照中，薛仁雅的初戀臉真的是太惹人愛了，不僅貌美還擁有非常有趣的靈魂，學生時期如果遇到她這樣的人物，怎麼可能不愛上呢？
（圖源：KBS2《Oasis》劇照）

▼《Oasis》預告，3月6日首播，兩人果然都是顏霸，預告都會放他們的特寫：

大家是不是很期待呢？

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