《浪漫速成班》郑敬淏原型确有其人！大韩民国数学一等讲师，年收入预估超出200亿韩元的玄宇镇！

最近大家所喜爱的人气电视剧《浪漫速成班》，描述补习班一等讲师郑敬淏对小菜店老板娘全道嬿动心的故事，而剧中郑敬淏所饰演的角色崔直说，是人气最高的数学老师，收入高又住在豪宅，为补习班拍摄宣传片与出席宣传讲座，满街公车广告都是他，而这位一等讲师也确有其人，就是MegaStudy的玄宇镇老师。

1987年生的玄宇镇，拥有190公分高人一等的身高，上课风格幽默风趣深受学生们的喜爱，他毕业於美国史丹佛大学文理学院，主修数学副修哲学，从大学时期他放假回韩国时就透过家教赚取零用钱，而2010年则在大峙洞开始了他的讲师生涯，2014年加入了现在所属的教育机构MegaStudy，渐渐地他的教学风格与金句连发，让学生们相当喜爱，印有他独特标志，由他自己制作的讲义书籍，也热卖约一年300亿韩元的销售额。



就像《浪漫速成班》中的郑敬淏演出的一样，玄宇镇就是MegaStudy的看板教师，为补习班拍摄宣传影片，也出席讲座。而他之前曾透露有可能不续约的一句话，隔日直接让MegaStudy股价下跌7％，吓得补习机构赶紧与他续约。玄宇镇时常在课堂上分享自己的经验与故事，勉励台下的学生们，口吻轻松幽默也时常说出许多金句，网友整理出他的语录，譬如「我为什么能成功？是才能、是努力、还是运气？三种都是。」「越线的是你，我可是从来不越线的人。」让人不得不想起崔直说。



《浪漫速成班》剧组在制作时谘询了许多补习班业界相关的讲师与人员，而玄宇镇也曾证实自己是谘询对象其中之一，当时曾造成些许小争议，但tvN也曾公开表示感谢玄宇镇老师协助。玄宇镇真的就像《浪漫速成班》中所说的，是补教界的BTS，吸金能力不容小觑，更是大手笔时常买下几十亿韩元的高价艺术作品，更是收集了四幅草间弥生的「网」系列作品。



大家在网路上搜寻현우진就能看到许多他的教学影片，听不懂韩文也没关系，他的习惯就是会写到一段落时在数字右下角画出黑色小正方形，虽然不像崔直说会来个飞踢，不妨来体验看看他的教学风格！



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