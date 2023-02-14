勝利判決書細節曝光：舉行完粉絲會後竟然做了這麼噁心的事情！

隨著BIGBANG前成員勝利出獄，關於他的風波又一次衝上熱搜。

這幾年韓娛圈最大的愛豆塌房事件當是人氣團BIGBANG前成員勝利，他因賭博、性交易、非法換匯、挪用公款等多項罪名被判1年6個月，並已於2月9日出獄。 作為曾經站在K-POP巔峰的里程碑式愛豆，他因為人氣和名聲而過度膨脹，最終淪為階下囚，人生大起大落。

已經「過氣」的勝利，韓媒似乎並沒有忘記他，出獄之後jtbc電視台就挖出了他的判決文，其中的內容一經曝光就登上了熱搜，看得網友們直呼「這人沒救了」、「洗不白了」等。 根據判決書顯示，勝利從2015年初在2個月的時間里進行了29次性招待，併為此支出4300萬（韓幣，下同）。 2015年12月末，日本籍投資者倆兄弟在從仁川機場前往首爾酒店的途中，勝利就開始拉皮條，兄弟兩人抵達酒店之後，勝利安排的人也跟著到了現場。 雖然勝利辯稱並未參與拉皮條，但因為證據確鑿，裁判部並未認同他的說法。



裁判書中還包括了另一令人震驚的細節。 2016年6月，BIGBANG在中國結束巡迴粉絲會之後，勝利拍攝了3名中國女性赤身裸體地趴在床上的背影照，還分享給了包括歌手鄭俊英在內的5名男性。 對此勝利又辯解：「是一個新加坡老鴇給的照片，並非自己親自拍攝。 」裁判部以「根據周圍人的證言和當時對話的脈絡，並不接受勝利的解釋」為由，判定勝利有罪。

對於勝利跌下神壇，無數網友感到痛惜的同時更多的是憤怒，紛紛表示：「他要想賺錢的話，方法要比普通人多得多，為何偏偏選擇這種肮髒的手段」、「粉絲們別再洗了，洗不白」、「K-POP史上一大污點」、「 粉絲見面會之後，太噁心了」等。

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