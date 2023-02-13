另类二代团合体！任时完演唱会不仅有秀英合跳少女时代，后台与李准、宝拉、全烋星合组「MSZS」

是ZE:A、少女时代、MBLAQ、SISTAR与Secret！太太回忆杀了吧QQ

任时完11日举办个人粉丝演唱会，除了找来合作过《奔向爱情》（奔跑爱情；Run On）的秀英合体唱跳之外，后台和好友李准、宝拉与全烋星的合照更成了另类二代团合体。

任时完邀请秀英当嘉宾和她大跳少女时代的名曲，〈说出你的愿望〉、〈再次重逢的世界〉与最新曲〈FOREVER 1〉，也跳了自己团ZE:A帝国之子的〈Aftereffect〉，这两位都是二代团爱豆出身又因演戏相遇，友情令人称羡。



*更多内容：‎看少女时代跳舞，眼中却没有少女时代？秀英分享与任时完的合照：「输了、输了」XD‎

任时完台上和秀英合体，台下又和李准、宝拉与全烋星同框，让网友激动不已疯狂呼喊「是二代团」啊！宝拉发布与李准、任时完、全烋星在后台的合照写道：「帅气的任时完，漂亮的任时完，MSZS。」「MSZS」一看就是MBLAQ李准＋SISTAR宝拉＋ZE:A任时完＋Secret全烋星的意思啊！



少女时代2007年出道，MBLAQ与Secret 2009年10月14日同天出道，隔年ZE:A与SISTAR出道，这些团体都是撑起K-POP一片天的二代团啊！谁看了不掀起回忆杀、不感动呢？

而不止李准、宝拉与全烋星来替任时完演唱会为他应援，ZE:A里的弟弟金泰宪与河旼佑也有来呢！低调的拍了现场照与票根上传限时动态，他们看了哥哥一个人表演那么多ZE:A的歌，不知道是不是很欣慰呢？还是也想冲上台合体XD？



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