看少女時代跳舞，眼中卻沒有少女時代？秀英分享與任時完的合照：「輸了、輸了」XD

任時完在個人Fan Concert表演少女時代的組曲，還找來曾合作過《Run On》的秀英一起跳！

JTBC《Run On》於2020年播出，描述雖然使用同樣的韓語卻難以溝通的時代，生活在不同世界的人們用各自的語言溝通，並且相互以不同的速度向彼此靠近的浪漫愛情故事。由任時完、申世景、崔秀英、姜泰伍等主演。電視劇殺青後，也能時常看到演員們聚在一起，可以看出他們的好感情。





昨日（11日），任時完舉行個人Fan Concert並找來秀英擔任嘉賓，一起跳了少女時代的組曲。秀英於Instagram限時動態分享與任時完的合照，並留言：「輸了、輸了」、「我們奇選手辛苦了」。照片裡的任時完說有多妖嬌、就有多妖嬌，連秀英都要甘拜下風的程度～XD

230211 임시완 팬콘서트



임시완 소녀시대 메들리 (feat. 수영언니) pic.twitter.com/VUfhmRhPXl — ob (@HS_OB_) February 11, 2023

任時完和秀英一起跳了少女時代的《Genie》、《再次重逢的世界》、《FOREVER 1》。秀英在表演前曾向任時完建議Cover四代女團的舞蹈，但任時完卻無條件要Cover少女時代，任時完表示：「對我來說IDOL就是少女時代，NO.1女團就是少女時代。」

看完任時完和原唱少女時代一起合作的舞臺，網友們紛紛留言：「看少女時代跳舞，眼中卻沒有少女時代」、「原來任時完是這種角色啊～」、「怕不是被光熙附體了，不愧是光熙的朋友」等。

另外，任時完將於下週三（15日）出演‎ tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》‎。而他與千玗嬉合作的Netflix驚悚電影《原本以為只是手機掉了》，將於下週五（17日）上線。

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