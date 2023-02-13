女團STAYC〈POPPY〉舞蹈挑戰成功帶起可愛動物風，新歌〈Teddy Bear〉也將延續這股CUTY熱潮！

女團STAYC〈POPPY〉舞蹈挑戰成功帶起可愛動物風，新歌〈Teddy Bear〉也將延續這股CUTY熱潮！

KPOP   2023年2月13日   星期一13:00   MiJimin  

（封面圖源：youtube@STAYC）

大家有聽過這首歌嗎？洗腦程度真的不一般啊～。

女團 STAYC 在去年11月底發行了首張日文單曲〈POPPY〉，正式日本出道，由於副歌相當洗腦且成員們也非常適合可愛俏麗的風格，在舞蹈挑戰（#PoppyChallenge）上獲得不錯的迴響。
（圖源： HMV&BOOKS online@STAYC）

▼官方在月初公開了韓文版本的〈POPPY〉，成員們發起的全新#PoppyChallenge

@stayc_official Poppy#PoppyChallenge #STAYC #스테이씨 #TeddyBear #Poppy Poppy (Korean Ver.) - STAYC

由於POPPY音類似puppy，加上舞蹈動作，讓很多粉絲聯想到可愛的小狗狗，更有許多韓國的網友感到可惜，要是STAYC能用這首歌曲在音樂節目上打歌，肯定會獲得更熱烈的關注。
（圖源：youtube@STAYC）

但接下來要推出的新歌〈Teddy Bear〉（泰迪熊）也不容小覷，她們將會在情人節當天公開完整MV，一樣甜美可愛又帶點神祕感的風格，期待STAYC這次的回歸能夠拿下好成績！
（圖源：FB@STAYC）（圖源：FB@STAYC）

▼預告一：

▼預告二：

新歌〈Teddy Bear〉將會在2月14日晚間六點公開。

▼〈POPPY〉日文版：

▼〈POPPY〉韓文版：

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