女团STAYC〈POPPY〉舞蹈挑战成功带起可爱动物风，新歌〈Teddy Bear〉也将延续这股CUTY热潮！

大家有听过这首歌吗？洗脑程度真的不一般啊～。
女团 STAYC 在去年11月底发行了首张日文单曲〈POPPY〉，正式日本出道，由於副歌相当洗脑且成员们也非常适合可爱俏丽的风格，在舞蹈挑战（#PoppyChallenge）上获得不错的回响。
▼官方在月初公开了韩文版本的〈POPPY〉，成员们发起的全新#PoppyChallenge
@stayc_official Poppy#PoppyChallenge #STAYC #스테이씨 #TeddyBear #Poppy Poppy (Korean Ver.) - STAYC
由於POPPY音类似puppy，加上舞蹈动作，让很多粉丝联想到可爱的小狗狗，更有许多韩国的网友感到可惜，要是STAYC能用这首歌曲在音乐节目上打歌，肯定会获得更热烈的关注。
但接下来要推出的新歌〈Teddy Bear〉（泰迪熊）也不容小觑，她们将会在情人节当天公开完整MV，一样甜美可爱又带点神秘感的风格，期待STAYC这次的回归能够拿下好成绩！
▼预告一：
▼预告二：
新歌〈Teddy Bear〉将会在2月14日晚间六点公开。
▼〈POPPY〉日文版：
▼〈POPPY〉韩文版：
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