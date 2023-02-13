Seventeen夫碩順許願成功！和多組人氣前後輩一起challenge新歌，甚至有金在中&BTS SUGA也露臉跳舞啦

雖然舞蹈挑戰（Challenge）讓歌手壓力很大，但看到喜歡的偶像們合作真的會很開心耶～，#夫碩順 找哪一位合舞最讓你感到驚喜呢？（連保鑣大哥們也下海啦XD）

這次男團 SEVENTEEN 的小分隊「夫碩順」（BSS）推出的新歌〈Fighting〉，在音樂節目上發出熱情邀約：「四代團就由我們來接手了！LE SSERAFIM、NewJeans、TXT、ENHYPEN，拜託做一次舞蹈挑戰吧！愛你們哦～」



以SEVENTEEN的好人緣，除了隊友們來探班的友情相助外，他們也邀請了不少圈內好友&同事一起挑戰，真的是越聽越熱血啊～。

▼首先是 TXT 然竣和秀彬，兩邊的宣傳服色系剛好很搭，完全就是同個團隊的感覺！

▼再來是用粉絲視角拍攝的TREASURE



▼女團方面有 LE SSERAFIM、NewJeans、VIVIZ，信飛一臉嫌棄的模樣太好笑了啦～！

▼二代團大前輩歌手：金在中，他的出現讓我最為驚喜～～～

▼出了名不喜歡跳舞的 SUGA（只為防彈和粉絲們而跳），能請得動他真的太不容易啦！（最近Hoshi出演了SUGA的網路節目，藉此機會有了更多的交流）

▼還有連保鑣大哥們也下海啦XD

更多有趣的舞蹈挑戰沒有放在文章中，有興趣的讀者可以點進他們的官方影片欣賞喔！可上youtube shorts和tiktok搜尋「SEVENTEEN」。

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