NCT DREAM將於3/25首次舉行香港巡迴演唱會：2/13公開發售！

NCT DREAM將於3月25日於亞博舉行首次香港巡迴演唱會: 《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》日前優先訂購,門票迅速被搶購一空。

日前主辦表示非常多謝大家熱烈支持,但要提醒歌迷朋友留意,要在官方授權渠道購票,避免受騙。演唱會門票2月13日快達票正式公開發售,售完即止。

最近NCT DREAM正式日本出道,並推出首隻日文單曲《Best Friend Ever》,推出後立即登上日本Oricon每日單曲榜榜首!一日前推出MV,反應非常熱烈,目前已經有1.9M次播放,MV中七子展現他們的友誼,同居同住同睡,穿上睡衣於夢幻的娛樂世界之中,打起七彩繽紛的枕頭戰,MV不單歌曲閱耳、畫面中的顏色配答、整個夢幻童話世界的景象,都充滿歡樂。除了《Best Friend Ever》之外,據知他們 還收錄了NCT DREAM的熱門單曲《Glitch Mode》的日文版。



而NCT DREAM的Jaemin(渽民),人氣狂升,最近更成為韓國《Marie Claire》雜誌的封面人物,渽民說起今年會到世界各地巡唱,會有更多機會面對不同地方的粉絲,他最希望自己可以舞台上展示最好的自己給支持的人看到。另外,也希望工作之餘有時間讓他可以去玩心愛的單板滑雪。



他又表示,這些年來歌迷一直支持NCT DREAM,那份無私的愛並不容易,而且他認為歌迷都是由他們十五歲開始就支持至今,抱著母親視覺來看待他們,總是充滿慈愛,看著他們成長,所以進入第八個年頭,他們更要努力做到最好,不讓歌迷失望。

渽民又分享說他希望聽到人們說他是一個開朗積極的人,有著漂亮的笑容:「我想在成為歌手和明星之前先成為一個好人。你知道那些讓你想起他們時感到快樂的人嗎?我想成為那樣的人。」



《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》

快達票公開發售日期:2月13日(上午10時)

購票熱線及網址:(852) 31-288-288 / www.hkticketing.com

演出日期: 2023年3月25日星期六(晚上7時)

地點: 亞洲國際博覽館Arena

票價: (企位) HK$1680

(坐位) HK$1680/ HK$1380/ HK$980

演出成員名單:MARK,RENJUN,JENO,HAECHAN,JAEMIN,CHENLE,JISUNG

*主辦機構有權增加、刪減或更改NCT DREAM演出成員名單,售出門票一概不可退換

注意事項:所有觀眾入場及觀看演出時必須遵守政府公佈之最新《預防及控制疾病規例》,並配合演出場地的入場安排,否則場地職員有權拒絕違規的觀眾進場。有關演唱會門票費用、客戶服務費及速遞費用,恕不退還。

