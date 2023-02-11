太陽＆GD〈VIBE〉舞蹈挑戰，最後兩人還跳了〈GOOD BOY〉！網友：「太好看了！拜託合體出專輯」

10日，太陽在自己的 YouTube 頻道上傳與 G-Dragon 一起進行的〈Vibe〉舞蹈挑戰影片。

公開的影片中，太陽帶著墨鏡，踩著特有的 Groove 步伐向 G-Dragon 走去，G-Dragon 則坐在椅子上，太陽一靠近就站起來一起跳舞。兩人展現完美的群舞，證明20年的默契，最後還一起跳了〈GOOD BOY〉。



影片一公開，讓不少網友直呼：「瘋了！真的是傳奇啊 還是老樣子」、「GD真的連舞蹈都獨一無二，萬能天才啊」、「兩個人完全不一樣，但是完全合拍」、「給我出張專輯吧」、「哇！好久沒看到GD跳舞了」、「GD啊，做本職工作吧」、「兩個人都是天生的」、「想起兩個人撕碎MAMA舞台」等等。另外，太陽也上傳與 G-Dragon 的合照表達感謝之情。



而太陽日前離開YG娛樂，轉到旗下廠牌 The Black Label。上月13日，太陽睽違5年發行新曲〈Vibe〉並由BTS防彈少年團智旻參與 Feat.，而〈Vibe〉剛發行的1個小時就進入國內最大的音源網前幾名，更席捲 iTunes 60個國家排行榜的第一位。



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