NCT DREAM将於3/25首次举行香港巡回演唱会：2/13公开发售！

NCT DREAM将於3月25日於亚博举行首次香港巡回演唱会: 《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》日前优先订购，门票迅速被抢购一空。

日前主办表示非常多谢大家热烈支持，但要提醒歌迷朋友留意，要在官方授权渠道购票，避免受骗。演唱会门票2月13日快达票正式公开发售，售完即止。

最近NCT DREAM正式日本出道，并推出首只日文单曲《Best Friend Ever》，推出后立即登上日本Oricon每日单曲榜榜首！一日前推出MV，反应非常热烈，目前已经有1.9M次播放，MV中七子展现他们的友谊，同居同住同睡，穿上睡衣於梦幻的娱乐世界之中，打起七彩缤纷的枕头战，MV不单歌曲阅耳、画面中的颜色配答、整个梦幻童话世界的景象，都充满欢乐。除了《Best Friend Ever》之外，据知他们 还收录了NCT DREAM的热门单曲《Glitch Mode》的日文版。



而NCT DREAM的Jaemin(渽民)，人气狂升，最近更成为韩国《Marie Claire》杂志的封面人物，渽民说起今年会到世界各地巡唱，会有更多机会面对不同地方的粉丝，他最希望自己可以舞台上展示最好的自己给支持的人看到。另外，也希望工作之余有时间让他可以去玩心爱的单板滑雪。



他又表示，这些年来歌迷一直支持NCT DREAM，那份无私的爱并不容易，而且他认为歌迷都是由他们十五岁开始就支持至今，抱著母亲视觉来看待他们，总是充满慈爱，看著他们成长，所以进入第八个年头，他们更要努力做到最好，不让歌迷失望。

渽民又分享说他希望听到人们说他是一个开朗积极的人，有著漂亮的笑容：「我想在成为歌手和明星之前先成为一个好人。你知道那些让你想起他们时感到快乐的人吗？我想成为那样的人。」



《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》

快达票公开发售日期:2月13日(上午10时)

购票热线及网址：(852) 31-288-288 / www.hkticketing.com

演出日期： 2023年3月25日星期六(晚上7时)

地点： 亚洲国际博览馆Arena

票价： (企位) HK$1680

(坐位) HK$1680/ HK$1380/ HK$980

演出成员名单：MARK，RENJUN，JENO，HAECHAN，JAEMIN，CHENLE，JISUNG

*主办机构有权增加、删减或更改NCT DREAM演出成员名单，售出门票一概不可退换

注意事项：所有观众入场及观看演出时必须遵守政府公布之最新《预防及控制疾病规例》，并配合演出场地的入场安排，否则场地职员有权拒绝违规的观众进场。有关演唱会门票费用、客户服务费及速递费用，恕不退还。

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻