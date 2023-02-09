演員合約裡加上了這一條！韓國網友狂讚：真心不想在螢幕上看到這類人

從2020年開始，韓娛圈就在不斷塌房。

近兩年的韓娛圈似乎一片混亂，多名知名藝人被網友舉報，表示他們在學生時代存在霸凌行為，演員金志洙、朴慧秀，（G）I-DLE成員徐穗珍等等，如此多名人氣偶像捲入校園暴力事件，確實可以稱得上是韓娛圈的地震。 因為他們而受到傷害的不僅僅是被霸凌的同學，還有粉絲，更有投資商、片商和電視台。



金志洙拍攝《月升之江》時被爆出醜聞，導致收視率暴跌，劇組只好臨時換掉男主，這對投資商和劇組來說無疑是巨大的衝擊。 趙慧秀也因捲入校暴而導致《Dear M》延期開播，電視台損失慘重。 為了防止此類事情再次發生，演員合約條款有了新的改動，據業界相關人士透露稱：「之前合約里不會提到校暴的，現在追加了這一條，不僅僅是校暴，只要合約時間內演員做出了損害作品的行為，就必須賠錢給製片商和電視台，不可能因為一名演員讓數十億的製作費打水漂。 」還有製片商表示：「那麼多人好不容易辛辛苦苦看拍了一部電影，卻因為這類事情導致不能上映，真的很痛心，製片公司損失是最慘的，太累了。 」



對於合約中將明確規範藝人負面行為這一條，網友們也積極留言表示：「不想在螢幕上再看到那些犯過罪的人」、「終於看到了改變，太好了」、「早就應該這樣了」等。

＊註：塌房一詞起源於粉絲／飯圈。比喻自己喜歡的偶像毫無徵兆地被捲入負面或爭議事件，其後形象受損、亦令粉絲量流失等。

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