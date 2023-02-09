韓媒曝「強烈角色＋賣座保證」的30代男演員涉嫌吸毒，後經確認為劉亞仁：「警方已介入調查並限制其出境」

韓國網友表示：「說到30代的頂級男演員也就只有劉亞仁了…沒想到真的是他。」

昨日（8日），有韓媒報導，以強烈角色和演技掌握忠武路的「賣座保證」涉嫌吸毒。這位30代頂級男演員於本月（2月）6日被傳喚調查，因為他曾前往多家醫院服用異丙酚，而服用頻率過高，可能就構成吸毒嫌疑。目前該位演員已接受警方調查，並被限制出境。（註：異丙酚是短效靜脈注射麻醉藥，不當使用可能會引起感染、成癮，因此受韓國政府嚴格管制，醫療目的以外的使用都屬於違法。）

此「強烈角色＋賣座保證」的30代頂級男演員，後被證實為劉亞仁。劉亞仁所屬社表示：「劉亞仁最近就異丙酚相關積極協助警方調查，有疑問的地方會進行說明，很抱歉讓大家擔心了。」

劉亞仁可謂橫掃各大獎項的「影帝」與「視帝」，韓媒提到劉亞仁為「強烈角色＋賣座保證的30代男演員」，網友紛紛留言：「這是真正的頂級演員」、「電影界以40代為主，30代的只有他」、「好衝擊，但有‎前例‎了，估計休息一陣子就會復出」等。

另外，該消息被公開後，演藝圈都相當關注其動態。劉亞仁目前待播作品有電影《勝負》、《HI.FIVE》、電視劇《末日愚者》，而他主演的Netflix《地獄公使2》原定於6月開機，各大劇組目前正焦心的等待警方的調查結果。

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