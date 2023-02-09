演员合约里加上了这一条！韩国网友狂赞：真心不想在萤幕上看到这类人

从2020年开始，韩娱圈就在不断塌房。

近两年的韩娱圈似乎一片混乱，多名知名艺人被网友举报，表示他们在学生时代存在霸凌行为，演员金志洙、朴慧秀，（G）I-DLE成员徐穗珍等等，如此多名人气偶像卷入校园暴力事件，确实可以称得上是韩娱圈的地震。 因为他们而受到伤害的不仅仅是被霸凌的同学，还有粉丝，更有投资商、片商和电视台。



金志洙拍摄《月升之江》时被爆出丑闻，导致收视率暴跌，剧组只好临时换掉男主，这对投资商和剧组来说无疑是巨大的冲击。 赵慧秀也因卷入校暴而导致《Dear M》延期开播，电视台损失惨重。 为了防止此类事情再次发生，演员合约条款有了新的改动，据业界相关人士透露称：「之前合约里不会提到校暴的，现在追加了这一条，不仅仅是校暴，只要合约时间内演员做出了损害作品的行为，就必须赔钱给制片商和电视台，不可能因为一名演员让数十亿的制作费打水漂。 」还有制片商表示：「那么多人好不容易辛辛苦苦看拍了一部电影，却因为这类事情导致不能上映，真的很痛心，制片公司损失是最惨的，太累了。 」



对於合约中将明确规范艺人负面行为这一条，网友们也积极留言表示：「不想在萤幕上再看到那些犯过罪的人」、「终於看到了改变，太好了」、「早就应该这样了」等。

＊注：塌房一词起源於粉丝／饭圈。比喻自己喜欢的偶像毫无徵兆地被卷入负面或争议事件，其后形象受损、亦令粉丝量流失等。

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