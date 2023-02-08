[分集劇情]《木偶的季節》木偶簽約韓季節竟附加拍拖條款，母親的歌謠木偶居然也會唱！（EP.3）

MBC奇幻愛情劇《木偶的季節》上周開播，一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。 第3集裡，木偶想方設法喚醒季節的記憶，意外找到兩人共同的「熟人」......



*以下包含《木偶的季節》第3集關鍵劇情！



永浦的醫院

韓季節想在永浦重新開始生活，木偶作為院長給她開出非常好的條件，卻在簽約後悄悄加入「拍拖90天」的條款，違約時需支付1億韓元。 原來木偶想通過拍拖喚醒她的記憶，並且委屈地希望由她主動走向自己。 但韓季節不滿木偶搞砸她的工作卻毫無歉意，無法接受拍拖，寧可貸款一億韓元。



韓季節懇請地方投資人文明子女士進行資助，文女士十分賞識誠實努力的季節，就在馬上要簽約時，韓季節發現文女士的丈夫被怪病纏身，懷疑文女士家暴和下毒。 木偶用神力讓文女士說出實話，原來她並非存心害丈夫，反而是出於關心，不想他被人騙、沒人照顧。 這個答案讓木偶和季節都十分意外。



回憶中的歌聲

木偶好奇季節為何拒絕他，一不小心瞬移到了季節的房間。 他看到季節童年合照裡的媽媽瞬間大驚失色，似乎那位擁抱童年季節的女士也曾擁抱木偶！



季節自知無法再獲得文女士投資，打算離開永浦。 木偶聲稱她不會離開，唱起了季節媽媽曾唱給她的歌，季節果然驚訝地回頭了！



下集預告裡，季節覺得木偶就是她的命中註定，開始和他曖昧！木偶發現季節的頭飾跟當年他送給雪熙的一樣，問她前世是否見過他？ 韓季節竟回答：「謝謝你還記得我。」 難道記憶這麼快就回來了？ ！《木偶的季節》 每週五六播出，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看~



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