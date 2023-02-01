曾出演《D.P》演員被爆「裝癲癇造假病歷」逃兵！所屬社：「正在接受警方調查」並退出正在拍攝的新劇

最近，檢察機關和兵務廳組成兵役不正之風聯合調查組，正在調查僞裝成癲癇症的事例。此前 Ravi 也被爆利用這方式減免兵役，在韓網掀起罵聲。

據韓媒報導，演員宋德浩因演技活動而名聲大噪後，一直在尋找延期服兵役的方法，去年7～8月找到兵役仲介人A某運營的Blog並委託他。檢察機關在扣押搜查A某辦公室的過程中，掌握宋德浩的兵務用診斷書等相關文件，他按照A某的指示，在健康檢查時靠著演技假裝癲癇，最終兵役等級被判斷為作爲社會服務要員入伍的4級。



（延伸閱讀：Ravi被爆偽造體檢結果減免兵役，所屬社回應沒否認：「正在了解具體情況」）

31日，宋德浩的所屬社 bistus Entertainment 發表正式立場，承認相關疑惑。所屬社表示：「宋德浩去年夏天爲了延期入伍時期，在網路上了解相關訊息時，通過A某運營的Blog接受諮詢。因為瞬間錯誤的判斷，不是以最初的目的延期兵役，而是以不正當的方法被判定爲4級社會服務要員。」



接著，補充道：「宋德浩現在正在接受警方調查，剩下的調查也會認真對待。對於這次事件進行深刻的反省，失望的各位表示誠摯的歉意，很抱歉引起了爭議。」

宋德浩出演過不少戲劇的配角，包含《機智醫生生活》、《模範計程車》、《D.P：逃兵追緝令》、《少年法庭》和《Cheer Up》，最近還出演《以一當百執事》和《Missing：他們存在過2》，而他曾出演過的《D.P.》更是以逃兵為主題的劇，這也讓不少網友覺得很諷刺。此外，宋德浩也已退出目前正在拍攝的新劇《有利的詐欺》。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞