會復仇的不只宋慧喬！《代理公司》李寶英的職場復仇更精采！收視率屢創新高力壓同時段《浪漫速成班》！

復仇劇總帶給觀眾們代理滿足的快感，除了正在等待下半部的《黑暗榮耀》引發高度討論以外，其實由李善均與文彩元所主演的SBS《法錢》，以及李寶英主演的JTBC《代理公司》也上演著復仇戲碼，尤其李寶英在《代理公司》中的職場復仇相信更能令上班族的你我感到大快人心。

JTBC周末播出的電視劇《代理公司》目前正播出8集，收視率也來到了12％力壓同時段tvN的話題作品《浪漫速成班》，雖然這部電視劇沒有華麗卡司，劇名也不算太吸引人，但是卻同樣有著一點開就停不下來的魔力，看著李寶英從第一集靠實力晉升卻是惡夢的開始，面對公司等著看她笑話的所有同事與高層們，被架空的她該如何谷底翻身！



JTBC繼推出《財閥家的小兒子》締造高收視率與話題性之後，接檔的《代理公司》著實有著不小壓力，不過從一開播的4％左右收視率直直往上衝到現在的12％，展現劇情高度吸引力。而李寶英出道以來首度挑戰辦公室職場題材，從小被母親拋棄的她立志靠自己，放棄了朋友放棄了愛情，只為證明自己的成功而成為一個事業女強人，正當她以為正在享受榮耀的一刻，換來的卻是周圍所有人的嘲笑……



《代理公司》劇中描述著相當多職場細節，尤其是詭辯的人心以及職場慣用的手段，以及必須選邊站的情況，被擺了一道的李寶英開始著手復仇計畫，建立起自己的團隊，與公司內陷害她的人對立，甚至賭上自己的職位，公司沒有人能像她這麼狂！氣勢壓倒全場當然也得端出相對應的成績單。劇中的李寶英受盡委屈，卻告訴自己「絕不逃避」，讓人想起同樣化悲憤為力量的《黑暗榮耀》宋慧喬。



《代理公司》的設定雖是利用廣告公司為背景，演出的卻是女性在職場中晉升的潛規則，女性必須兼顧育兒家庭等等的辛苦，以及職場上對下、派系分布、以及如何樹敵或找到盟友，都有著深刻的描述，職場百態簡直都能在這部劇中一網打盡，加上李寶英飾演孤兒出身，靠一個人走到今日的位置，雖然表面上過得光鮮亮麗，精神上卻受到相當大的折磨，也說明現代人普遍存在的一些心理疾病，常來自於生存的壓力。《代理公司》廣告人李寶英總有創新解法，讓大家拭目以待。



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