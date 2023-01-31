李荷妮LEE HANEE最新電影《幻影》展現前所未有的高強度打鬥動作戲碼！變身女打仔

演員李荷妮LEE HANEE日前順利升格為人母，而她在韓國也為了最新電影作品《幻影》勤跑舞台問候行程，片中她有著許多場高強度的動作戲碼，也是片中最關鍵的人物角色之一，再度讓觀眾們對於她的既有印象改觀。

即將於2月3日在台上映的電影《幻影》，背景設定在1933年的京城，當時民間有著抗日組織「黑團」，並且派出間諜「幻影」執行任務，為阻擋日本人來到朝鮮總督府就職，決定在當日發動叛變行動。而消息走漏於是警衛隊長找來了「幻影」的嫌疑人等，並將其集結在懸崖邊的飯店中，一日後誓言揪出「幻影」。李荷妮LEE HANEE在電影中有著細膩的內心戲演技以及超高強度的動作戲碼，表現非常活躍出色。



李荷妮LEE HANEE在《幻影》中從一開始就看得出正在暗中秘密進行任務，而當她幾乎快要被逼問指認出就是「幻影」的時候，更是讓觀眾們為他捏了把冷汗，而她還有多場戲必須與影帝薛耿求（薛景求）有近身肉搏爭鬥，李荷妮的力氣一點也不輸給男生，片中多次與她交手的薛耿求都不禁問她「妳都不會累嗎？」兩人勢均力敵。李荷妮的演出也引發觀眾們的討論，許多人因為此作品成了她的「幻影」粉絲〜



《幻影》電影圍繞著李荷妮LEE HANEE而展開，她也是引領著整部電影劇情走向的關鍵人物，加上這部電影其實相當著重在女性角色的刻畫，從一開始的李絮，到後續表現超帥氣讓許多觀眾們入坑的李荷妮與朴素丹（朴素談），以及售票員李周英，每一位都發揮了自己的最強韌性。《幻影》將於2月3日在台上映。



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