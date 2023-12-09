【感觸+討論】大家會對以暴制暴、私刑正義題材感到疲倦嗎？

前段時間看南柱赫的《非法正義》，開頭就讓小編很有感觸，想起最近在韓網頗有討論度的幾個社會事件，不禁猜測韓國不厭其煩地拍私刑正義題材，也許算某種意義上的「一方水土養一方劇」...？

以暴制暴代理復仇之類的題材在韓劇裡一直很有存在感，從《壞傢伙們》到《模範計程車》《黑暗榮耀》《黑道律師文森佐》《弱美男英雄》《少年法庭》，大至對抗社會不公不義，小到反擊校園霸凌，可謂長盛不衰。 而最近的幾個社會話題事件，也確實讓人忍不住想像有法律之外的存在對惡人做出懲罰。



上個月，首爾某公寓有國小生從10幾層樓向下丟石頭，擊中一名70代老人的頭部致其死亡，當時老人的配偶也在身邊。 因為加害人未滿十歲無法進行任何刑事處罰，這件事甚至沒有立案，只進行調查就在3天後結束了。 令人格外憤怒的是，被害老人當時正在攙扶腿腳不便的配偶上樓梯、移動速度很慢，而現場共發現3個拳頭大的石頭，讓人難免懷疑犯案學生是否故意。 老人的兒子悲痛又無奈：「我該怪誰呢，怪小孩的父母嗎，還是怪這個社會？只覺得委屈慌亂，覺得父親不幸。 」



今年6月，大田也發生一件讓人無語的案件，某80代阿伯大白天按門鈴進入某80代阿嬤家，二話不說進行性侵，幸好阿嬤兒子回家才將其制服交給警察。 然而警方以阿伯年事已高且沒有逃跑嫌疑為由，調查完身份信息就放了回去，只口頭警告不要靠近阿嬤。 結果就是加害者照常在附近閒晃，阿嬤卻怕得不敢出門。 阿嬤家人很委屈：「究竟誰是罪犯，誰在蹲監獄呢？」



今年8月，30歲男性崔某在首爾冠岳區某登山路對素昧謀面的女教師強暴未遂將其殺死，崔母卻表示兒子是校園霸凌受害者、沒錢對受害家屬進行賠償。 崔某犯案前4個月就購買了當天用來施暴的指虎，並提前探查CCTV監控死角地帶，還在手機裡寫下「勇者擁有美女」「人要抓住機會」等字句。 崔某回憶當時用指虎擊打受害人多次，見對方仍有意識便說：「妳這個石頭腦袋，為什麼不昏倒？」崔某強調沒有殺人意圖、只想讓她放棄抵抗，但最終女教師死於窒息缺氧造成的腦損傷。 崔母出庭時一面向被害家庭致歉，一面表示兒子讀高中時曾遭受校園暴力、懇請輕罰，且沒有財力賠償損失：「我們也要生活啊。 」崔某還被挖出服兵役期間曾持槍出逃，後確診抑鬱症，但沒有獲得治療和幫助。



最讓人窩火的一是，以「《黑暗榮耀》原型人物」獲得不少關注和應援的女生表藝琳，最終沒能獲得加害者道歉，以結束生命收場。 表藝琳讀書時遭到長達12年的霸凌，加害者如今擁有體面的工作和身份，反過來告她損害名譽，因為她「公開了確實存在的事實」。 此外，表藝琳還不斷被網路質疑聲音和跟蹤狂困擾，4月一度試圖輕生，最終在今年10月留下影像遺書後溺亡。



去年轟動一時的「釜山迴旋踢事件」就更不用贅述，最近居然有人多次傳DM給受害人進行辱罵、說她活該被打，也讓人覺得十分無語。這個人目前已經被立案調查，結果未知。



很多事情從法律上來講也許沒有問題，但情理上著實讓人難以接受。如果經常接觸到這類讓人憤怒又無奈的社會事件，也許真的會渴望有彩虹運輸或治安維持者存在吧？



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞