曾出演《D.P》演员被爆「装癫痫造假病历」逃兵！所属社：「正在接受警方调查」并退出正在拍摄的新剧

最近，检察机关和兵务厅组成兵役不正之风联合调查组，正在调查僞装成癫痫症的事例。此前 Ravi 也被爆利用这方式减免兵役，在韩网掀起骂声。

据韩媒报导，演员宋德浩因演技活动而名声大噪后，一直在寻找延期服兵役的方法，去年7～8月找到兵役仲介人A某运营的Blog并委托他。检察机关在扣押搜查A某办公室的过程中，掌握宋德浩的兵务用诊断书等相关文件，他按照A某的指示，在健康检查时靠著演技假装癫痫，最终兵役等级被判断为作爲社会服务要员入伍的4级。



（延伸阅读：Ravi被爆伪造体检结果减免兵役，所属社回应没否认：「正在了解具体情况」）

31日，宋德浩的所属社 bistus Entertainment 发表正式立场，承认相关疑惑。所属社表示：「宋德浩去年夏天爲了延期入伍时期，在网路上了解相关讯息时，通过A某运营的Blog接受谘询。因为瞬间错误的判断，不是以最初的目的延期兵役，而是以不正当的方法被判定爲4级社会服务要员。」



接著，补充道：「宋德浩现在正在接受警方调查，剩下的调查也会认真对待。对於这次事件进行深刻的反省，失望的各位表示诚挚的歉意，很抱歉引起了争议。」

宋德浩出演过不少戏剧的配角，包含《机智医生生活》、《模范计程车》、《D.P：逃兵追缉令》、《少年法庭》和《Cheer Up》，最近还出演《以一当百执事》和《Missing：他们存在过2》，而他曾出演过的《D.P.》更是以逃兵为主题的剧，这也让不少网友觉得很讽刺。此外，宋德浩也已退出目前正在拍摄的新剧《有利的诈欺》。



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