誰還記得《兩天一夜4》超爆笑傳麵粉遊戲！改成傳雪一樣黑洞，羅人友變「雪人」繼承金鍾旼「麵粉人」

誰還記得《兩天一夜4》2020年播出的EP.26「傳麵粉」遊戲？那遊戲恐怕是《兩天一夜4》開播以來最爆笑且最令人深刻的場面了吧？近期播出的EP.159又有類似的場面，改成「傳雪」一樣搞笑。

先複習當年的傳麵粉遊戲，最前面DinDin傳給金鍾旼就大有問題，金鍾旼才剛責怪DinDin把麵粉都倒到他手上，結果自己跟後頭文世潤溝通錯誤，把麵粉通通倒在自己頭上！金鍾旼渾然不覺，倒是文世潤發現了、試著把麵粉撥進盤子，畫面讓人感覺機智卻又荒謬！



這次的傳雪遊戲，黑洞一樣出在前兩位，完全重現了當年情景！文世潤豪邁的把雪都灌在羅人友身上，羅人友一下就察覺不對勁喊：「啊？這是怎麼回事？」但沒有任何改善。就這樣前面一直喊：「這是怎麼回事？有點奇怪……」後面一直喊：「怎麼不傳過來？」全員永無止境做白工……



羅人友的位置乍看之下就是在堆雪人，再加上羅人友戴著白色帽子更像了！金鍾旼最後一輪直接把水桶甩掉，羅人友就敲到他的頭且重心不穩自摔，遊戲結束後大家才發現雪都在羅人友身上……



▼快來看兩次搞笑的傳遞遊戲吧！※噴飯注意※



（傳麵粉中文翻譯版↓）





《兩天一夜4》每週日於韓國首播，香港觀眾可於‎黃Viu綜藝平台‎收看完整中文版。

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