[分集劇情]《浪漫速成班》秘密總是紙包不住火！鄭敬淏過往遭扭曲攻擊、家教與便當能不受影響嗎（EP.5 - 6）

[有雷]《浪漫速成班》自開播以來收視屢創新高，豐富與明快的劇情進展也讓觀眾追得相當過癮。如同原文劇名「頭等緋聞」，頭號講師鄭敬淏竟夜宿學生家長家被活逮！學生墜樓加上痛苦的過往遭扭曲攻擊，讓鄭敬淏身心俱疲，所幸外出放鬆後回歸正軌，但卻又被跟蹤以至於家教即將曝光？

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《浪漫速成班》名師崔直說（鄭敬淏飾）因看不慣補習班黑箱作業，而向小菜店老闆南行善（全道嬿飾）提議下課後他將來到他們家為海伊特別家教，不收取費用所以不能算是家教，只要求南社長能夠照料他的三餐。南行善很清楚這對女兒是非常棒的機會，二話不說完全配合。只是她的高調又細膩還是讓崔直說很擔心。



上課一結束突然傳來了才友被送到警局的消息，崔直說幫忙送南行善到警局，看著她必須對年輕的鬆餅店店員鞠躬哈腰說明弟弟才友的亞斯伯格症狀並無惡意，甚至哭著央求對方不要提告，感覺也激起了崔直說內心的同情。事後崔直說更看見南行善一人坐在便利商店外喝悶酒，原本想勸說她盡快回家，沒想到演變為崔直說先醉倒路邊，而被收留在南行善家的窘況。



崔直說一早醒來匆匆忙忙離開，南行善卻追出來說皮帶忘記拿了…卻讓助理智室長以及行善好友榮珠（李鳳輦飾）目擊現場，崔直說一時腿軟跌坐在路邊。不過室長與榮珠仍會幫忙保密崔直說上家教的事情。此時傳出一位學生在驕傲補習班墜樓身亡，墜樓前曾在課堂上與崔直說起了點衝突而被趕出班級，崔直說正有些自責的同時，網路上更出現了崔直說過往就曾造成另一女學生家破人亡的傳言，讓崔直說心情大受打擊，甚至必須停課。



南行善有些擔心老師，帶著才友與海伊久違的來一場露營，沒想到卻遇見了獨自來釣魚放鬆的崔直說，她也與崔直說小聊了一下，似乎稍稍解開了崔直說心中的芥蒂。崔直說認為人生不如數學那樣明確，總是做錯了才知道自己又錯，也會變得畏縮。南行善卻說，「每次的錯誤都讓你更接近正確答案」認為崔直說想太多，讓生活過得太緊迫盯人，希望他能放鬆點。



崔直說為海伊進行特別指導，內容與全方位班級的考題相同，全校第一方秀雅發現海伊也有一樣的題目，認為是好友李善才透露題目給海伊。下課後方秀雅與媽媽在小區內發現崔直說老師的車，跟蹤老師後發現他走入國家代表小菜店南海伊家！家教的事實也快要被發現了嗎？崔直說會不會又沒便當可吃啦？鋼彈攻擊的秘密客似乎是善才哥哥，鍥而不捨的警察一直在秘密調查中!



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