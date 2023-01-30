贈票：20周年4K修復重返大銀幕——電影《緣起不滅》台灣場交換券

如大家想重溫20年前這份浪漫感動...KSD現在送出電影《緣起不滅》台灣場交換券給大家，就有機會在大銀幕下看這部經典級催淚純愛大作！

詳情請參考以下：

送出： 《緣起不滅》台灣場交換票券１０張 (送出給5位，每位可得2張)

活動日期：即日起至2月5日

公佈日期：2月6日中午

（於此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

(1) 追蹤 「KSD 韓星網 Instagram」 如下圖，按下追蹤（藍圈）



(2) 請按此填寫參加表格 😉

*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD台灣用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／將以電子郵件方式寄給得獎者，再請到得獎者現場換取門票觀賞

故事大綱：

有一種愛情 你一輩子都不會忘記！

電影劇情講述梓希自小與母親珠喜（孫藝珍分飾兩角）同住，某天梓希無意中發現一個藏著母親初戀回憶的神秘箱子，透過母親留下的情書並重現初戀回憶及過程，原來母親與初戀對象（曹承佑飾演）因為家世懸殊而陷入痛苦與糾結之中，而有了一段刻骨銘心的愛情，再回到自己現今的生活則是陷入單戀的糾結中，梓希發覺自己和母親的境遇竟如此相似，但和母親不同的是，她決心對抗命運、追求自己的真愛與幸福。



本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

* 電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：甲上娛樂

圖片：甲上娛樂提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方/片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

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