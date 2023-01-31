演技尬到極點！《代理公司》孫娜恩暴怒一口喝下香蕉牛奶：看到鼻孔好出戲

隨著電視劇《代理公司》劇情的推動，女配角孫娜恩的演技被韓國網友罵慘。

《代理公司》講述了大型廣告代理公司「VC企劃」的創意總監高雅仁（李寶英 飾），19年來像沒有感情的機器一樣工作，終於登上了業界第一的位置，獲得了成為集團內第一位女高管的榮譽。 與「高雅仁」唱對台戲的則是「VC企劃」的財閥三世「姜漢娜」，在李寶英強大的演技和氣場之下，孫娜恩根本擔不起女二的戲份。



從《代理公司》首播開始關於孫娜恩的演技爭議就沒有斷過，台詞吐字不清、語音語調不和諧、面癱式表情演技等被觀眾們罵了一個遍，已經有觀眾吐槽導演和編劇根本選錯了人。 雖然孫娜恩是愛豆團出身，但也有10年的表演經驗了，怎麼完全沒進步呢？

電視劇開播初期韓網上一面倒地批評孫娜恩演技爛時，有人猜測是前公司或者Apink的粉絲故意買熱搜黑她，因為2021年孫娜恩加盟YG娛樂，並於去年退出了Apink，才有了的猜測。 越是這種時候，孫娜恩越應該用實力證明自己，電視劇開播前大眾想像的是「孫娜恩的演技沒有被李寶英碾壓」、「孫娜恩財閥三世穿搭」等詞條頻上熱搜，沒想到隨著劇情的深入，等到的卻是全網狂批她演技爛。



第6集中，秘書用銀盤裝著香蕉牛奶端到姜漢娜面前，還轉達了代表的話：「漢娜呀，要不要幫你插好吸管」。 姜漢娜氣得齊心不穩，胸脯起起伏伏，憤怒地朝著女秘書大喊，一字一字「對，幫我插好吸管」，接著拿起香蕉牛奶一口一口吸乾淨，全程臉色難堪，除了瞪眼就是瞪鼻孔，讓人看得很尷尬。 這場戲中主要強調代表對身為常務的姜漢娜的失望，想要以香蕉牛奶來「羞辱」或是「提醒」已經長大成人的姜漢娜，大家期待看到的是姜漢娜雖然憤怒卻克制的神情和動作，而非像現在劇中那樣喜怒哀樂全部放在臉上，內心情感全靠五官來表達，畢竟連姜漢娜自己也說「我已經是大人了」，再加上她從小生在財閥家，早就應該學會什麼是喜怒不形於色才對。



與其說孫娜恩演技爛，不如說她演技不穩定，尤其是在與李寶英和演技紮實的中老年主演面前，她的表演弱點顯露無疑，觀眾們希望看到演了10年戲的孫娜恩能夠有更好的表現， 而不只是當一隻美麗的花瓶。



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