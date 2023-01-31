《模範計程車》第二季的重點？「高恩」表藝珍：「金道奇更加華麗的副角色，彩虹運輸豐富的團隊合作」

《模範計程車》講述在司法不公不義的社會中，地下秘密計程車公司「彩虹運輸」替一群無法受到法律保護而滿腹冤屈的被害者們找回公理，以智慧懲罰罪犯的故事。

第一季受到許多觀眾喜愛，去年6月宣布製作第二季，「彩虹運輸5人幫」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍確定全員回歸，劇組更飛往越南進行拍攝。



表藝珍在《模範計程車》中「彩虹運輸」的忙內兼駭客「安高恩」一角，展現了刻薄但機靈且幹練的魅力，而她也是非法影片受害者（姊姊）的家屬。30日也公開第二季的劇照，她表示：「爲了展現比第一季更加成熟和堅強的高恩，從語氣、性格到造型等都考慮了很多。」



表藝珍還談到：「第一季結束後，我們一直保持著聯繫，每次都聊著期待第二季。確實比上一季更舒適和熟悉，即使不說話，也覺得默契十足，特別是大家聚在一起拍攝地下維修室佈景的日子裡，大家都在忙著聊天、搞笑，非常有趣，現場氣氛非常好。」



第二季的重點是？表藝珍表示：「更加華麗的副角色表演，不僅是金道奇司機，『彩虹運輸』家人都將展現更加豐富多彩的團隊合作，有信心大家能看得非常愉快和爽快。」她還提到自己很喜歡《模範計程車》的資訊，在愉快中有值得思考和交談的實際事件、社會問題，希望大家這次也能一起享受。



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