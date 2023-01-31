《模范计程车》第二季的重点？「高恩」表艺珍：「金道奇更加华丽的副角色，彩虹运输丰富的团队合作」

《模范计程车》讲述在司法不公不义的社会中，地下秘密计程车公司「彩虹运输」替一群无法受到法律保护而满腹冤屈的被害者们找回公理，以智慧惩罚罪犯的故事。

第一季受到许多观众喜爱，去年6月宣布制作第二季，「彩虹运输5人帮」李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝确定全员回归，剧组更飞往越南进行拍摄。



表艺珍在《模范计程车》中「彩虹运输」的忙内兼骇客「安高恩」一角，展现了刻薄但机灵且干练的魅力，而她也是非法影片受害者（姊姊）的家属。30日也公开第二季的剧照，她表示：「爲了展现比第一季更加成熟和坚强的高恩，从语气、性格到造型等都考虑了很多。」



表艺珍还谈到：「第一季结束后，我们一直保持著联系，每次都聊著期待第二季。确实比上一季更舒适和熟悉，即使不说话，也觉得默契十足，特别是大家聚在一起拍摄地下维修室布景的日子里，大家都在忙著聊天、搞笑，非常有趣，现场气氛非常好。」



第二季的重点是？表艺珍表示：「更加华丽的副角色表演，不仅是金道奇司机，『彩虹运输』家人都将展现更加丰富多彩的团队合作，有信心大家能看得非常愉快和爽快。」她还提到自己很喜欢《模范计程车》的资讯，在愉快中有值得思考和交谈的实际事件、社会问题，希望大家这次也能一起享受。



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