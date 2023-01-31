[分集劇情]《木偶的季節》回人間第一天就開殺戒！木偶心裡百般嫌棄韓季節，身體卻不聽使喚絕對服從！（EP.2）

MBC奇幻愛情劇《木偶的季節》上周開播，一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。 第2集裡，木偶意識到解開詛咒之人就在眼前。



*以下包含《木偶的季節》第2集關鍵劇情！



造物主的懲罰

造物主（金康勳 飾）勸吳炫放棄這段苦難的姻緣、前往下一世，但吳炫即便已經忘記她的姓名和模樣都堅持要等，憤怒的造物主向自大的他降下懲罰：永遠在陰間引渡亡者、在陽間反復殺人，被所有人懼怕和厭惡，直到她對他說出「愛你」。



陷阱

必成醫院理事長金必秀得知都鎮宇「屍體消失」，決定把責任扣到韓季節頭上，說他是因為被韓季節起訴才悲觀自殺。 韓季節為自證清白只好到處尋找都鎮宇，弟弟韓哲幫她出賤招：造謠說都鎮宇騙婚偏財，發動全國網民提供線報。



木偶總是聽見人類的怨恨詛咒，只有殺掉被怨恨的人才能獲得短暫清靜，他也對此從不手軟。 這一次眾人咒罵的對象竟是他的「容器」都鎮宇，木偶想殺死韓季節，手卻不知為何不聽使喚。



妳究竟是誰？

韓季節以為都鎮宇受到打擊而失憶，並把「木偶」理解為解離性神遊症形成的新身份，積極幫他治療並拜託他在懲戒委員會上作證。

木偶表面答應卻把事情搞得一團糟，這才透露真正目的：要韓季節對都鎮宇死心，再也不要來煩他。 韓季節生氣命令他下跪道歉，木偶竟雙腳不聽使喚真的跪下來！種種跡象令木偶懷疑韓季節就是解開他詛咒的人，也終於想起了她的名字——雪姬。



下集預告裡，季節接受木偶告白了！木偶對季節積極示好，不管是錢還是醫院都願意給她，看來離解開詛咒不遠啦！《木偶的季節》 每週五六播出，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看~



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