郑敬淏《浪漫速成班》的「柔弱」演技获好评！减重前后差超多：曾胖到90公斤，一天要吃10餐！

郑敬淏在《浪漫速成班》饰演数学明星讲师「崔直说」一角，获得许多观众的喜爱，网友们更表示：「他是最适合演柔弱美的男演员。」

剧中，南行善（全道嬿 饰）因为弟弟（吴义植 饰）的手机被抢走，直接在医院「推倒」崔直说，甚至还被南行善抱起来转圈圈。第5集播出中，崔直说因为喝醉在南行善家过夜隔天一早离开时却忘了皮带，南行善追出来要拿皮带给他，却被智动喜（辛载夏 饰）和金荣珠（李凤辇 饰），崔直说直接跌坐在地 XD



「纸片人」郑敬淏曾经也有一段较圆润的时期！国中时期为了不被小区哥哥们的欺负（曾经被抢走书包和鞋子），他加入摔跤部。会选择摔跤部还有另一个理由是...比起运动量比较多的其他体育部，感觉天天吃饭的摔跤部更加舒服 XD，但有时候一天得吃上10顿饭，让他体重一度飙至90公斤，后来在高中时期加入足球队，花了三年才减回来。



而《浪漫速成班》开播之后好评不断，第6集收视已经到10％。秀雅（姜娜言 饰）看到海伊（卢允瑞 饰）手上有全方位管理班的题目，向妈妈（金善映 饰）告状说善才（李彩玟 饰）给的，之后还在国家代表小菜店门口发现了崔直说。彼此越来越亲近的南行善和崔直说再次面临危机，让人更加期待第7集播出！



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