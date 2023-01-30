熟悉的捲髮最對味XD 金世正頭頂長捲髮一身運動風，這不就是《驅魔麵館2》都哈娜嗎！

熟悉的捲髮最對味XD 金世正頭頂長捲髮一身運動風，這不就是《驅魔麵館2》都哈娜嗎！

韓劇   2023年1月30日   星期一09:26   草莓  

（封面圖源：IG@clean_0828、FB@OCN.TV）

金世正去年演出《社內相親》、《今日的網漫》兩部電視劇，從她目前在IG上發布的粉絲咖啡車應援認證照來看，很可能已加入《驅魔麵館2》劇組進行拍攝。

金世正2020年與趙炳圭、劉俊相與廉惠蘭主演奇幻動作劇《驅魔麵館》，扮演驅魔人「都哈娜」，能打情緒又飽滿廣受好評，被稱讚「遇到了真正的人生角色」‎
（圖源：FB@OCN.TV）（圖源：FB@OCN.TV）

《驅魔麵館》2021年初播畢後迅速就有製作第二季消息，直至去年下半年才傳出確定開拍，主演為原班人馬，且有望加入金希拉‎陳善圭與姜其永等新卡司。

從金世正IG最新發布的照片來看，她一頭長捲髮，搭上運動外套、縮口運動褲與運動鞋，根本就是「都哈娜」的造型！《驅魔麵館》裡的驅魔人，因為體質的關係總是一頭捲髮，且為了「打怪」都穿上運動服裝，金世正的造型完全《驅魔麵館》正字標記無誤！網友都在底下紛紛發問是不是在拍《驅魔麵館2》。

（圖源：OCN《驅魔麵館》官方劇照）

其實，去年11月底劉俊相早就曝光自己正在拍攝《驅魔麵館2》，也是透過應援認證照所曝光！「賈模度」頭髮還是一樣捲，但看起來和都哈娜一樣都長長了。

雖然tvN官方尚未發布任何《驅魔麵館2》主演群或是製作訊息，但早有韓媒取得消息今年上檔，再加上陸續劉俊相與金世正拍攝現場的照片，相信《驅魔麵館2》與觀眾見面的日子不遠了。

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