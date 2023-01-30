TXT新歌〈Sugar Rush Ride〉重點舞蹈被大量討論，路人粉：副歌的那聲「HA~」簡直是要姐姐的命！！

不多不少，MV公開那天我先看了300次為敬，現在瘋狂重複播放歌曲，已經回不去那個純潔的我了。XDDD（大家覺得 TXT 這次的新歌如何呢？）
人氣男團 TXT 此次以第五張迷你專輯《The Name Chapter: TEMPTATION》回歸，新歌〈Sugar Rush Ride〉MV一公開便引發熱烈討論，登上各大榜單，在國外也不斷刷新自身紀錄，一次比一次進步。
▼〈Sugar Rush Ride〉MV：
而這一次新歌的洗腦程度也相當不一般，很多段都有killing part，尤其是當然竣說完：「the devil said…（當惡魔說…）」之後的舞步跟成員們的「HA…」音，少年們帶著更致命的誘惑回歸了。
▼〈Sugar Rush Ride〉live舞台：
致命眼神再帶著邪惡的微笑
@TXT_members' "Sugar Rush Ride" has now the highest peak of Hourly ULs (33,545) for a boygroup song this year, surpassing NCT Dream's "Candy" (31,889). (MelOn Top 100) pic.twitter.com/ybYIcqgz18— TXT Charts (@TXTChartData) January 28, 2023
勒脖 & 胸口wave & touch！
SUGAR RUSH RIDE HAS ME GOING INSANE RIGHT NOW— Koreaboo (@Koreaboo) January 27, 2023
pic.twitter.com/UkxRBbUtvu
txt8? more like TXT ATE pic.twitter.com/PXFszdcuRy— andree (@yeonfarie) January 27, 2023
還有點點食指唱著：「Gimme Gimme more~（給我更多）」
the side look?????????pic.twitter.com/95InGmFbQ8— hourly huening kai (@hueningkaihours) January 28, 2023
其他的請大家自行體會…，無論是MV或者live，自己看才能感受更多！
希望這次回歸能讓更多人看到TXT，fighting！！！
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