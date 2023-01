TXT新歌〈Sugar Rush Ride〉重點舞蹈被大量討論，路人粉：副歌的那聲「HA~」簡直是要姐姐的命！！

不多不少,MV公開那天我先看了300次為敬,現在瘋狂重複播放歌曲,已經回不去那個純潔的我了。XDDD(大家覺得 TXT 這次的新歌如何呢?)

人氣男團 TXT 此次以第五張迷你專輯《The Name Chapter: TEMPTATION》回歸,新歌〈Sugar Rush Ride〉MV一公開便引發熱烈討論,登上各大榜單,在國外也不斷刷新自身紀錄,一次比一次進步。



▼〈Sugar Rush Ride〉MV:



而這一次新歌的洗腦程度也相當不一般,很多段都有killing part,尤其是當然竣說完:「the devil said…(當惡魔說…)」之後的舞步跟成員們的「HA…」音,少年們帶著更致命的誘惑回歸了。

▼〈Sugar Rush Ride〉live舞台:



致命眼神再帶著邪惡的微笑

@TXT_members' "Sugar Rush Ride" has now the highest peak of Hourly ULs (33,545) for a boygroup song this year, surpassing NCT Dream's "Candy" (31,889). (MelOn Top 100) pic.twitter.com/ybYIcqgz18