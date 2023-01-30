TXT新歌〈Sugar Rush Ride〉重點舞蹈被大量討論，路人粉：副歌的那聲「HA~」簡直是要姐姐的命！！

TXT新歌〈Sugar Rush Ride〉重點舞蹈被大量討論，路人粉：副歌的那聲「HA~」簡直是要姐姐的命！！

KPOP   2023年1月30日   星期一09:00   MiJimin  

（封面圖源：youtube@HYBE LABELS、 KBS WORLD TV）

不多不少，MV公開那天我先看了300次為敬，現在瘋狂重複播放歌曲，已經回不去那個純潔的我了。XDDD（大家覺得 TXT 這次的新歌如何呢？）

人氣男團 TXT 此次以第五張迷你專輯《The Name Chapter: TEMPTATION》回歸，新歌〈Sugar Rush Ride〉MV一公開便引發熱烈討論，登上各大榜單，在國外也不斷刷新自身紀錄，一次比一次進步。
（圖源：FB@BIGHIT MUSIC）（圖源：FB@BIGHIT MUSIC）

▼〈Sugar Rush Ride〉MV：

而這一次新歌的洗腦程度也相當不一般，很多段都有killing part，尤其是當然竣說完：「the devil said…（當惡魔說…）」之後的舞步跟成員們的「HA…」音，少年們帶著更致命的誘惑回歸了。

▼〈Sugar Rush Ride〉live舞台：

致命眼神再帶著邪惡的微笑

（圖源：youtube@KBS WORLD TV）

勒脖 & 胸口wave & touch！


（圖源：youtube@KBS WORLD TV）（圖源：youtube@KBS WORLD TV）

還有點點食指唱著：「Gimme Gimme more~（給我更多）」
（圖源：youtube@KBS WORLD TV）

其他的請大家自行體會…，無論是MV或者live，自己看才能感受更多！

希望這次回歸能讓更多人看到TXT，fighting！！！

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