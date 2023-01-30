熟悉的卷发最对味XD 金世正头顶长卷发一身运动风，这不就是《驱魔面馆2》都哈娜吗！

金世正去年演出《社内相亲》、《今日的网漫》两部电视剧，从她目前在IG上发布的粉丝咖啡车应援认证照来看，很可能已加入《驱魔面馆2》剧组进行拍摄。

金世正2020年与赵炳圭、刘俊相与廉惠兰主演奇幻动作剧《驱魔面馆》，扮演驱魔人「都哈娜」，能打情绪又饱满广受好评，被称赞「遇到了真正的人生角色」‎。



《驱魔面馆》2021年初播毕后迅速就有制作第二季消息，直至去年下半年才传出确定开拍，主演为原班人马，且有望加入金希拉、‎陈善圭与姜其永等新卡司。



从金世正IG最新发布的照片来看，她一头长卷发，搭上运动外套、缩口运动裤与运动鞋，根本就是「都哈娜」的造型！《驱魔面馆》里的驱魔人，因为体质的关系总是一头卷发，且为了「打怪」都穿上运动服装，金世正的造型完全《驱魔面馆》正字标记无误！网友都在底下纷纷发问是不是在拍《驱魔面馆2》。



其实，去年11月底刘俊相早就曝光自己正在拍摄《驱魔面馆2》，也是透过应援认证照所曝光！「贾模度」头发还是一样卷，但看起来和都哈娜一样都长长了。



虽然tvN官方尚未发布任何《驱魔面馆2》主演群或是制作讯息，但早有韩媒取得消息今年上档，再加上陆续刘俊相与金世正拍摄现场的照片，相信《驱魔面馆2》与观众见面的日子不远了。

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