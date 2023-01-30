求求你減肥吧！粉絲公開喊話女愛豆，不能再胖下去了

最近韓網上不少粉絲呼籲這位女團成員減肥，想要重新看到她的「全盛時期」。

在韓國當愛豆真的非常難，顏值、身材是硬實力中的必備條件，稍微走樣就會被粉絲指責「不敬業」，最近IVE的成員Liz就深受其苦，就在這幾日韓網上出現了「求求你，能不能減肥 」的帖子，引來無數網友的圍觀和討論，被討論的主人公就是Liz。 原貼作者A某表示：「《ELEVEN》活動時期金髮的Liz真漂亮，很遺憾，真的好可惜。」 相關照片中，Liz臉型消瘦，披著金髮長髮，小V臉、高挺的鼻樑和魅力貓眼等令她即使在美女如雲的K-POP愛豆界都很有辨識度。



出道曲《ELEVEN》活動之後，IVE有一段空白期，等成員們再次出現在大眾面前時，大家發現Liz已經胖了不少，活動生圖中能看出來臉型很圓潤，與剛出道時候相比不說判若兩人，也是另粉絲們吃驚的程度。 Liz從出道開始就以隊內TOP3的美貌和歌唱實力備受關注，可能粉絲們對她的期望值太高，因此對她的要求也相對較高，突然有了較大的形體變化，不少粉絲都表示無法接受，紛紛留言稱：「求公司管管她吧」、「該減肥了」、「和其他成員站在一起區別很大」、「這種程度的話就等於是沒有敬業精神」、等。 不過也有部份粉絲力挺Liz，稱：「胖了還這麼美」、「女團為什麼一定要瘦到皮包骨啊」、「沒有Liz的話，整團聽誰唱歌啊」等。



아이브 리즈야 지금 제발 살 조금만 빼달라고 하는 팬들 말고는 벌써 다 떠나고 없어 일반인도 식단조절하고 운동하면 금방 빠지는데 넌 왜 계속 끝도 없이 찌우니 너같은 아이돌 아무도 없어 다 자기관리하고 관심받으려고 노력하는데 왜 너만 계속 찌는거야 다른멤버들 열심히 운동하는데 왜 너만 쪄 pic.twitter.com/25O0dymUaJ — 리즈 살 빼 (@liziwnqodje) January 19, 2023

명품 협찬 받아서 좋은 드레스 입으면 뭐해 너가 이 상태로 나오는데.. 너 때문에 브랜드에서 그룹 부정적인 이미지 심어질까봐 항상 불안해

저번에 공항에서 아이브 단체로 협찬받았는데 브랜드관계자분이 인스타에서 소화 잘해줬다고 너무 좋아해주셔서 감사했어 근데 너 사진만 안올라오더라 pic.twitter.com/2iqWBFkMfv — 리즈 살 빼 (@liziwnqodje) January 21, 2023

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞