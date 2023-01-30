求求你減肥吧！粉絲公開喊話女愛豆，不能再胖下去了

求求你減肥吧！粉絲公開喊話女愛豆，不能再胖下去了

明星   2023年1月30日   星期一10:00   Tracy  

（封面圖源：FB@IVE - 아이브）

最近韓網上不少粉絲呼籲這位女團成員減肥，想要重新看到她的「全盛時期」。

在韓國當愛豆真的非常難，顏值、身材是硬實力中的必備條件，稍微走樣就會被粉絲指責「不敬業」，最近IVE的成員Liz就深受其苦，就在這幾日韓網上出現了「求求你，能不能減肥 」的帖子，引來無數網友的圍觀和討論，被討論的主人公就是Liz。 原貼作者A某表示：「《ELEVEN》活動時期金髮的Liz真漂亮，很遺憾，真的好可惜。」 相關照片中，Liz臉型消瘦，披著金髮長髮，小V臉、高挺的鼻樑和魅力貓眼等令她即使在美女如雲的K-POP愛豆界都很有辨識度。
（圖源：Youtube@KBS Kpop）

出道曲《ELEVEN》活動之後，IVE有一段空白期，等成員們再次出現在大眾面前時，大家發現Liz已經胖了不少，活動生圖中能看出來臉型很圓潤，與剛出道時候相比不說判若兩人，也是另粉絲們吃驚的程度。 Liz從出道開始就以隊內TOP3的美貌和歌唱實力備受關注，可能粉絲們對她的期望值太高，因此對她的要求也相對較高，突然有了較大的形體變化，不少粉絲都表示無法接受，紛紛留言稱：「求公司管管她吧」、「該減肥了」、「和其他成員站在一起區別很大」、「這種程度的話就等於是沒有敬業精神」、等。 不過也有部份粉絲力挺Liz，稱：「胖了還這麼美」、「女團為什麼一定要瘦到皮包骨啊」、「沒有Liz的話，整團聽誰唱歌啊」等。

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