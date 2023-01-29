《Missing2》結局前夕來看演員們的幕後合照！吳一勇與高刑警、金弼中親暱互動，還有融化人的孩子們

光看照片就覺得金東輝好圈粉～「金弼中」跟他在一起也變可愛啦！

《Missing：他們存在過2》即將在明後天結局，結局前夕不妨看看演員們在這期間於IG發的幕後照，吳一勇的演員金東輝可說是最認真在IG上記錄的演員啦！製造了許許多多可愛瞬間呢！

吳一勇（金東輝 飾）&高刑警（南賢宇 飾）

金東輝：「愛哭鬼高刑警和一勇」



金東輝：「愛哭鬼刑警：我來教你把臉拍小一點／一勇：怎麼用？」



吳一勇（金東輝 飾）&金弼中（鄭允在 飾）

金東輝：「雖然弼中和一勇針鋒相對，但現實中允在哥很可愛XD Feat.三工團火呆直拍」鄭允在：「我很抱歉（掩面）」



和金東輝合作過電影《失控正義》的朴珍榮也參一腳留言：「你們兩個在那幹嘛」鄭允在回覆：「珍榮來了啊？」看起來也有交情。



鄭允在：「其實我們關係很好（手比愛心符號+閃亮）」金東輝：「說出我的屍體在哪再走～！！！！」鄭允在：「電話裡告訴你……QQ」



吳一勇（金東輝 飾）&三工團孩子們

「可愛的愛麗絲，櫻花少女夏允，還有沒能出現在照片上的永林和路河……多虧可愛的孩子們，能更有力量的拍攝（早知道就多拍點照片了……叔叔不會自拍，抱歉）



「東輝叔叔」連孩子們的IG都標記了，點著點著又能看見更多照片，連結到更多演員IG，如飾演「慧珠老師」的尹知原、飾演「永林」的李千茂、飾演「鄭校長」的鄭殷杓，各種照片實在太可愛啦♥

不少觀眾都在敲碗第3季，猜測愛麗絲媽媽所在的公寓就是為第三季鋪路，希望如願成真啊！到時候吳一勇一定也要和金旭（高洙 飾）繼續並肩幫忙亡魂！

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