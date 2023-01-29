SM娛樂超強紀律！看BoA眼色的孝淵&澀琪：練習室真的很熱

在講究論資排輩的韓國，後輩們都會看前輩的眼色做事。 最近SM娛樂新推出的女團GOT the beat就公開了相關的故事。

SM推出了為旗下女藝人量身定製的「Girls On Top（GOT）」企劃，打造了小分隊GOT the beat，由BoA、少女時代成員太妍、孝淵 、Red Velvet成員澀琪、WENDY，以及aespa成員KARINA、WINTER等代表K-POP所有愛豆世代的7名成員組成。



日前，小分隊公開了一則新主打曲《Stamp On It》MV拍攝趣事影片，成員們自爆各種拍攝幕後故事。 前輩兼大姐BoA拿著暖寶寶亮相，太妍表示：「姐姐好像特別怕冷，現在還帶著暖寶寶。 」BoA回答：「冬天我都不出門啊。 」此時孝淵看了澀琪一眼，然後對著BoA小心翼翼地說：「因為姐姐怕冷，我們練習室有點熱。 她（澀琪）的臉都要熱炸了。 」聽了之後澀琪用手捂住臉大笑，「拒絕」加入吐槽大姐的行列（笑）。



BoA其實也有照顧妹妹們，她回答道：「所以第二天我穿著長袖長褲來了。 」聽到這裡孝淵調皮回應：「那我們下次就穿無袖去練習。 」被BoA一句「溫度差不對啦」反駁回去。



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