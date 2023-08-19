MOMOLAND JANE闢謠與SEVENTEEN Joshua的戀愛傳聞

SEVENTEEN成員Joshua被網友揪出疑似與女網紅戀愛同居後，之前另一個與女偶像的傳嚐也再次被關注，昨天這位女偶像親自做出回應！

本月8日有韓網友發帖稱很多粉絲都知道Joshua曾與一名女偶像交往，只是因為當時兩人在韓國都人氣不高而沒有太受關註。。 該網友提出的證據包括：年末頒獎禮該女團表演期間每次那位成員出來時SEVENTEEN其他成員就會看向Joshua; 兩個團都在座位區時，那位女團成員往待機室方向走，Joshua看到後立即跟上; 女團宿舍綜藝排到那位成員的房間有一個人偶，和Joshua房間裡的一樣。 有網友補充說這名女偶像就是MOMOLAND成員Jane，目前該帖文已刪除。



昨日Jane通過官方粉絲站PO文做出否認：「我在演藝界生活中一次都沒有私下見過那位被一同提到的人，甚至連身邊的人都沒見過，是毫無關聯的人。 真的不懂為何從那時到現在過了好幾年，還是有這樣的傳聞。 我真的完全不知道。」

「很久之前就知道有這個謠言，當時公司接到很多粉絲來電，所以公司也誤會過。 後來每次提到時，我都手按胸口問心無愧地說真的沒有、感歎沒有點燃的煙囪怎麼總是冒出煙來~就這樣不太在意地帶過了... 但我一直不講話好像就變成既定事實... 現在不論任何誤會都真的非常非常非常討厭，出於受傷和委屈寫了心裡話... 謝謝大家。」



很多網友為Jane鳴不平：「哇因為太多人在傳，一直以為是真的」「有這種事來的？ 把那些東西視作證據的腦袋是裝飾品嗎？ 當偶像太累」「妄想病太嚴重要去醫院」「Joshua讓粉絲遺憾是事實，但為何把不相關的女偶像扯進來」「粉絲腦補造成了受害者，然而現在還有粉絲誤以為自己才是受害者」「Joshua、女偶像、線女友都很辛苦吧，Joshua只能和現女友結婚、幸福生活了！」總之「總之和男偶像扯上關係的女生都會變得不幸」。



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