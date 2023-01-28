《Missing：他們存在過2》送走永林&夏允任誰都不捨，結局前夕「他」竟生死未卜（EP.11-12）

《Missing：他們存在過2》本週新年照常播出第11、12集，下週就要迎來大結局。也許適逢新年，兩集收視降至3.8%、4.0%，不過仍有機會在下週突破自身單集4.7%成績。

繼路河，永林與夏允這對宛如雙胞胎總黏在一起的孩子，也找到了回家的路。老張張畔錫（許峻豪 飾）「直搗黃龍」潛入嫌疑人鄭建珠家裡，差點遭遇不測，幸好金旭（高洙 飾）、李鐘雅（安昭熙 飾）與申俊浩（河俊 飾）及時出現，也以鄭建珠冰箱裡的用藥為由進行搜索，最後如願找到了永林與夏允，兩個孩子在三工團笑著離開。



送走永林與夏允，姜船長（李姃垠 飾）、鄭校長（鄭殷杓 飾）、安慧珠（尹知原 飾）等人都還沒能適應，不曉得是否因壓抑的情緒所致，姜船長與鄭校長的死亡秘密隨之浮現。姜船長雖亡，但她的腿每年忌日前後都會疼痛，疑似和她視為恩人的夫婦有關；鄭校長想起自己的孩子，喝悶酒講出了自己過世的真相──兒子和自己吵架誤推倒自己。



幾個驚人的死亡真相也許就要逐漸解開，包括愛麗絲母女遭害。然而令人最擔心害怕的是，吳一勇（金東輝 飾）竟然在金旭面前從人世間消失，怎麼跑都只能回到三工團那顆樹前……姜船長馬上驚覺不妙，金旭更是恍然大悟直奔吳一勇進不去的那間屋子。果不其然，吳一勇就躺在裡面，心電圖紊亂的狂叫，殺害金弼中的大Boss（金太祐 飾）就站在一旁。



看完本週集數，不少網友表示「又落淚了」，對於永林和夏允的離開同為不捨，亦對鄭校長守護兒子大那份心感到傷心。看著吳一勇消失，大家都跟著緊張，幸好預告顯示他轉到加護病房繼續治療。下週就要結局，已有網友敲碗第3季，且希望吳一勇加入金旭一行人持續幫助亡者。

▼13集預告



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