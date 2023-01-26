《黑暗榮耀》光熙也有份出演！本尊：我也很好奇劇組為什麼會選我

《黑暗榮耀》上線多時，依舊熱度不減。

由宋慧喬領銜主演，李到晛、林智妍、鄭星一、朴成勳等人聯袂主演的《黑暗榮耀》一經上線就收視率火爆，大有當初《魷魚遊戲》風靡全世界的趨勢。 第一部份8集已經全部完結，第二部份也將於3月10日上線。 據說有不少觀眾已經二刷、三刷前8集，眾人除了再次感歎編劇用心、劇情縝密、主演陣容演技炸裂之外，還發現了一名愛豆的身影。



他就是帝國之子出身的光熙，現在以MC、嘉賓等身份活躍在各大綜藝節目上。 光熙在《黑暗榮耀》裡可以算是本色出演，飾演廣播節目的DJ，他的亮相也讓不少觀眾吃驚的同時又很好奇，他是怎麼被成功選上、進入劇組的呢。 光熙在《Radio Star》中就揭秘了出演幕後故事，表示：「有朋友問我為什麼可以演（《黑暗榮耀》），我說可能是因為錄製《無限挑戰》時認識了金恩熙編劇（其實《黑暗榮耀》的編劇叫金恩淑XD），他們都說我是在胡說八道，其實我自己都不知道自己為什麼會被選上。 一般收到的劇本都會知道前後劇情是怎樣的，但我只拿到了那個場景的劇本，播出之後很多人聯繫我，聽說宋慧喬和李到晛也聽到了（拍攝內容），早知道我就再好好表現一下了，好好說一說台詞，好可惜哦。 拍攝時間只有20分鐘，有點可惜，我應該再說些話就好了，不過我的經紀人都說了，這是我2022年最大的成果。」



아ㅁㅊ 더글로리에 광희 등장함

두번씩이나이거지같은섬에버려지던사람이 김은숙 작품에 특출로 나오는 거 왠지 기특하기도 pic.twitter.com/2XzxRFSSFx — 하몽 (@coldelov) December 30, 2022

這個角色對於光熙來說也算是本色出演啦，下次有機會出演電視劇可以繼續磨煉演技， 也不知道《黑暗榮耀》第二部份中他是否會再亮相呢？



아ㅁㅊ 더글로리에 광희 등장함

두번씩이나이거지같은섬에버려지던사람이 김은숙 작품에 특출로 나오는 거 왠지 기특하기도 pic.twitter.com/2XzxRFSSFx — 하몽 (@coldelov) December 30, 2022

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞